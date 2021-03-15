KİRAYI ÖDEMEDEN KAÇTI

Bir zamanlar Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncuları arasında yer alan Suat Kaya, efsane Galatasaray kadrosunda 2000 yılında UEFA kupasını kazanmıştı. Uzun süredir Ulus Çamlıtepe'de bir sitede oturan Suat Kaya'nın bir senedir kirasını ödemediği için ev sahibi ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

Nisan 2020'den beri 15 bin 800 liralık kirasını ödemeyen Suat Kaya, borçları karşılığında evine haciz geleceğini öğrenince geçtiğimiz hafta bir gecede evini boşaltıp kaçmış.

200 bin lira üzerinde kira borcu olan Suat Kaya'nın borcunu ödemeden kaçtığını öğrenen ev sahibi büyük bir şok yaşarken Suat Kaya'nın, peşine düştüğünü öğrendim.