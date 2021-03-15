Dolandırıcılık pandemi dinlemiyor. Kısıtlamalar sonucu birçok dükkan gibi antikacılar da kapandı. Sağlık gerekçesiyle sosyal medyadan online olarak müzayedeler yapılmaya başlandı.
Tabi bu durum beraberinde sahtekarlıkları da getirdi. Müzayedeye katılan birçok isim aldıkları ürünü görünce şok yaşamaya başlamış. Bunlardan biri de sosyetik isim Arzu Savgı ve kızı Tuğana Saygı Kaya'ymış.
Duyduğuma göre antikalara düşkünlüğüyle bilinen ana-kız, Instagram'da gerçekleştirilen bir müzayedeye katılmış. Burada beğendikleri Herend marka porselen ürününe teklif verip satın almışlar.