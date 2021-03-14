LOPEZ DE ALDATILDI

Dünyanın en gözde çiftlerinden Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, bir kez daha ayrılık iddialarıyla gündemde… Evlilik kararı alan ancak pandemi yüzünden düğünlerini erteleyen ünlü çiftin üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Hatta bir süre önce Rodriguez'in Lopez'i sunucu Madison LeCroy ile aldattığı da iddia edildi. Bu da şimdiki ayrılığın arkasında ihanet olduğu dedikodularını çıkardı.