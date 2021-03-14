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    Kuruluş Osman'ın 'Malha Hatun'u , önceki gün 'deydi

    ’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’a ‘Malha Hatun’ rolüyle katılan , önceki gün ’deydi. Hayli keyifli olan güzel oyuncu, gazetecileri gülümseyerek selamlamayı ihmal etmedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 14 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Kuruluş Osman neşesi

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a 'Malha Hatun' rolüyle katılan Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün Arnavutköy'deydi. Hayli keyifli olan güzel oyuncu, gazetecileri gülümseyerek selamlamayı ihmal etmedi. Aydın Hamza.

    BERKAY UMUTLU KONUŞTU
    Ünlü popçu Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve küçük kızları Zeynep'le Aqua Florya AVM'deydi. "Bir virüsle darmadağın olduk" diyen popçu, "Bugünler de geçecek" diyerek umutlu olduğu mesajını verdi.

    TEOMAN MÜJDESİ
    Önceki akşam online bir konser veren Teoman, müjdeyi verdi. Sevilen rockçı, yeni albümü 'Gecenin Sonuna Yolculuk' için geri sayımda olduğunu söyledi.

        SÜSLÜ FREDDY!
        Hande Acar, önceki gün gittiği bir güzellik merkezinde tırnaklarını yaptırdı. Geçtiğimiz günlerde kahkül kestirip imajını yenileyen sosyetik güzel, upuzun tırnaklarıyla dikkat çekti. Acar'ın tırnakları akıllara Elm Sokağı'ndaki Kabus'un korkunç karakteri Freddy'i getirdi.

        D VİTAMİNİ DEPOLADI
        Azra Akın, dün güzel havayı fırsat bilip evinin bahçesinde keyfi yaptı. Şortunu giyip güneşlenen güzel oyuncu, Instagram'da beğeni toplayan paylaşımına şöyle not düştü: "Güneş kendini gösterince, D vitamini almaya çıkanlar burada mı?"

        LOPEZ DE ALDATILDI
        Dünyanın en gözde çiftlerinden Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, bir kez daha ayrılık iddialarıyla gündemde… Evlilik kararı alan ancak pandemi yüzünden düğünlerini erteleyen ünlü çiftin üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Hatta bir süre önce Rodriguez'in Lopez'i sunucu Madison LeCroy ile aldattığı da iddia edildi. Bu da şimdiki ayrılığın arkasında ihanet olduğu dedikodularını çıkardı.

            TÜRK GELİN
            Türk sevgilisi Alev Aydın'dan hamile olan ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, belirginleşen karnını Türkçe 'Büyük melek' yazısıyla paylaşarak yine sosyal medyayı salladı. Kültürümüze olan tutkusuyla bilinen Halsey ile aşkının bebeklerine sevgilisi Alev Aydın'ın büyükannesinin 'Gülzade' adını vereceği iddiası da olay oldu. Halsey'in 'büyük melek' diyerek de Gülzade Hanım'ı kast ettiği iddia edildi.
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            Haberler Saklambaç Kuruluş Osman'ın 'Malha Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün Arnavutköy'deydi