Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a 'Malha Hatun' rolüyle katılan Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün Arnavutköy'deydi. Hayli keyifli olan güzel oyuncu, gazetecileri gülümseyerek selamlamayı ihmal etmedi. Aydın Hamza.
BERKAY UMUTLU KONUŞTU
Ünlü popçu Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve küçük kızları Zeynep'le Aqua Florya AVM'deydi. "Bir virüsle darmadağın olduk" diyen popçu, "Bugünler de geçecek" diyerek umutlu olduğu mesajını verdi.
TEOMAN MÜJDESİ
Önceki akşam online bir konser veren Teoman, müjdeyi verdi. Sevilen rockçı, yeni albümü 'Gecenin Sonuna Yolculuk' için geri sayımda olduğunu söyledi.