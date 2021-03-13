Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin 'Five Eyes' filminin çekimleri için yaklaşık iki aydır Antalya'da olan Jason Statham, önceki gün Türkiye'den ayrıldı. Antalya'da kurşun geçirmez bir villada konaklayan Statham, ülkesine dönmeden önce şunları söyledi:
ÜLKEMİZE YILDIZLI ÖVGÜ
"Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle Antalya'ya tatile geleceğim. Hollywood'daki diğer sanatçı arkadaşlarıma da Antalya ve Türkiye'den bahsedeceğim. Onların da benim gibi Türkiye'de film çekmelerini isteyeceğim."
MELEK AŞKI
Victoria's Secret eski modeli Rosie Huntington- Whiteley ile Jason Statham'ın 2010'dan beri süren aşklarından bir oğulları var.
ÜLKEMİZE YILDIZLI ÖVGÜ
"Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle Antalya'ya tatile geleceğim. Hollywood'daki diğer sanatçı arkadaşlarıma da Antalya ve Türkiye'den bahsedeceğim. Onların da benim gibi Türkiye'de film çekmelerini isteyeceğim."
MELEK AŞKI
Victoria's Secret eski modeli Rosie Huntington- Whiteley ile Jason Statham'ın 2010'dan beri süren aşklarından bir oğulları var.