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    : En kısa sürede ailemle birlikte ’ya tatile geleceğim

    yıldızı , film çekimleri için geldiği ’dan ayrıldı. İngiliz aktör, “En kısa sürede ailemle birlikte Antalya’ya tatile geleceğim” dedi.

    Yengeyle de bekleriz
    Dünyaca ünlü yönetmen 'nin '' filminin çekimleri için yaklaşık iki aydır 'da olan , önceki gün 'den ayrıldı. Antalya'da kurşun geçirmez bir villada konaklayan Statham, ülkesine dönmeden önce şunları söyledi:

    ÜLKEMİZE YILDIZLI ÖVGÜ
    "iye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle Antalya'ya tatile geleceğim. 'daki diğer sanatçı arkadaşlarıma da Antalya ve Türkiye'den bahsedeceğim. Onların da benim gibi Türkiye'de film çekmelerini isteyeceğim."

    MELEK AŞKI
    Victoria's Secret eski modeli - Whiteley ile Jason Statham'ın 2010'dan beri süren aşklarından bir oğulları var.
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    Haberler Saklambaç Jason Statham: En kısa sürede ailemle birlikte Antalya’ya tatile geleceğim