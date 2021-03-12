Güzel oyuncu Fahriye Evcen, önceki gün Bebek'te objektife takıldı. Şıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Evcen'in halleri, "Bebek'te bir Hollywood starı gibiydi" yorumu yaptırdı. Aydın Hamza.

AİLE BOYU REKLAM

Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal, çocukları Piraye ve Rutkay Kerim ile ilk kez kamera karşısına geçti. Cif için ailesiyle birlikte rol alan güzel oyuncu, "Mesleğimin bir parçasını ailemle paylaşmak çok kıymetli. Çocuklar bizi sette hiç zorlamadı" dedi.

HANDE'DEN YENİ ŞARKI

Ünlü şarkıcı Hande Ünsal, yeni single çalışması 'Çok Sevmekten'le müzikseverlerle buluştu. Ünsal, "Başımıza gelen birçok şey insanlara çok değer vermekten... Şarkı da bunu anlatıyor" dedi.

KORKU SÜRÜYOR

Bundan 10 yıl önce erkek arkadaşı tarafından kaçırılarak gündem olan merhum Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan'ın korkusu sürüyor. O günden beri attığı her adımında yanında koruması olan sosyetik genç kız, dün de Bebek'teydi. Sabah saatlerinde bir kafede arkadaşları ile bir araya gelen genç sosyetik, aracına binerken kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ne olur aracımın plakasını göstermeyin" dedi.

ZİRVENİN ADI DEĞİŞMEDİ

Kuruluş Osman, gelenek bozmadı. Dizinin önceki akşamki bölümü Tüm Kişiler kategorisinde %12,76 izlenme oranı ve %27,05 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %9,68 izlenme oranı ve %21,26 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %13,44 izlenme oranı ve %26,58 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.

AYAĞI YAZLIK ÜZERİ KIŞLIK

Bir süredir İspanya'da olan Gülşen, Barcelona'dan bu kareyi paylaştı. Ayağında sandaleti, üzerinde ceketiyle gezen ünlü popçuya takipçileri "Kürk şalınız gerçek mi?" diye sordu. Gülşen, "Hayvanların katledilmesine karşıyım" dedi.

SADE GELİN

Geçtiğimiz yıl nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar, önceki gün Beşiktaş'taki lüks bir otelde nikah masasına oturdu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla duyuran sempatik oyuncunun sade gelinliği herkesten büyük beğeni topladı.

FLATYOS İŞ BAŞINDA

'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Seçkin Özdemir, önceki gün Levent'teki bir benzin istasyonunda objektiflere takıldı. Aracının lastiklerine hava basan Özdemir, çekildiğini fark edince şaşkınlık yaşadı. Kısa süreli şaşkınlığın ardından gazetecileri selamlayan Seçkin Özdemir, tarzıyla da ilgi odağıydı.