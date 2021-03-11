Abbas Halim Paşa'nın 1897'de Heybeliada'da yaptırdığı köşk, taşları Malta'da kesildikten sonra gemiyle Heybeliada'ya getirilmişti. Mimar Hovsep Aznavur'un tasarladığı Mısırlı Abbas Halim Paşa Köşkü, türünün ender örneklerindendi.

Köşk; tek çivi kullanılmadan numaralı taşlar vidayla monte edilerek yapılmıştı. Batıda 'Egyptian Revival' (Mısır uyanışı) diye bilinen üslup tercih edilmişti. Eski Mısır tapınak cephelerinde kullanılan, kesik piramit tarzındaki pilonlar, helozonik şerit kabartmalarıyla bezeli kaval silmelerle çerçevelenmişti.

ARSASINA GÖZ DİKTİLER



Cephelerdeki pencere grupları ile balkon alınlıkları, kobraların ve akbabaların kuşattığı güneş diskleri ile taçlandırılmıştı. Köşk; 1945'te, tıpkı yapıldığı gibi, parça parça sökülüp Mısır'a taşındı. Köşkün Heybeliada'daki arsasına ise gizemli bir iş adamının talip olduğu ve dört villa yaptırmak istediği söyleniyor…