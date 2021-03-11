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    ’daki Köşkü'ne ' Uyanışı' etkisi! Köşkü sırtlayıp götürdüler

    'nın 1897'de 'da yaptırdığı köşk, taşları 'da kesildikten sonra gemiyle Heybeliada'ya getirilmişti. Mimar Hovsep Aznavur'un tasarladığı ü, türünün ender örneklerindendi. Köşk; tek çivi kullanılmadan numaralı taşlar vidayla monte edilerek yapılmıştı. Batıda 'l' (Mısır uyanışı) diye bilinen üslup tercih edilmişti.

    Adalar'da Mısır uyanışı

    Abbas Halim Paşa'nın 1897'de Heybeliada'da yaptırdığı köşk, taşları 'da kesildikten sonra gemiyle Heybeliada'ya getirilmişti. Mimar Hovsep Aznavur'un tasarladığı Mısırlı Abbas Halim Paşa Köşkü, türünün ender örneklerindendi.

    Köşk; tek çivi kullanılmadan numaralı taşlar vidayla monte edilerek yapılmıştı. Batıda 'Egyptian Revival' (Mısır uyanışı) diye bilinen üslup tercih edilmişti. Eski tapınak cephelerinde kullanılan, kesik piramit tarzındaki pilonlar, helozonik şerit kabartmalarıyla bezeli kaval silmelerle çerçevelenmişti.

    ARSASINA GÖZ DİKTİLER


    Cephelerdeki pencere grupları ile balkon alınlıkları, kobraların ve akbabaların kuşattığı güneş diskleri ile taçlandırılmıştı. Köşk; 1945'te, tıpkı yapıldığı gibi, parça parça sökülüp Mısır'a taşındı. Köşkün Heybeliada'daki arsasına ise gizemli bir iş adamının talip olduğu ve dört villa yaptırmak istediği söyleniyor…

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    Haberler Saklambaç Heybeliada’daki Abbas Halim Paşa Köşkü'ne 'Mısır Uyanışı' etkisi! Köşkü sırtlayıp götürdüler