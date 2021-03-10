İki çocuk annesi olmasına rağmen formunu koruyan Yasemin Özilhan, Hollywood yıldızlarının izinden gitti. Son dönemin popüler besin kaynağı ilik suyunu düzenli olarak tüketen sosyetik güzel, bahar öncesi 21 günlük 'ilik suyu detoksu' yapmaya başladı.
Naturopati üzerinde yoğunlaşmış bir doktor olan Kellyann Petrucci'nin geliştirdiği programı uygulayan Yasemin Özilhan, ilk 5 gün düşük karbonhidratlı paleo tarzı besleniyor.
Bu süreçte önceliği et olan 36 yaşındaki sosyetik, etin yanında brokoli gibi nişasta içermeyen sebzeler, yumurta ve kemik suyu tüketti.