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    , , ... İlik suyu detoksunun namı 'a uzandı

    İki çocuk annesi olmasına rağmen formunu koruyan , yıldızlarının izinden gitti. Son dönemin popüler besin kaynağı ilik suyunu düzenli olarak tüketen sosyetik güzel, bahar öncesi 21 günlük 'ilik suyu detoksu' yapa başladı. ile ablası da, sık sık 21 günlük 'ilik suyu detoksu' yaptıklarını açıkladı.

    İlik gibi güzellik

    İki çocuk annesi olmasına rağmen formunu koruyan Yasemin Özilhan, Hollywood yıldızlarının izinden gitti. Son dönemin popüler besin kaynağı ilik suyunu düzenli olarak tüketen sosyetik güzel, bahar öncesi 21 günlük 'ilik suyu detoksu' yapmaya başladı.

    Naturopati üzerinde yoğunlaşmış bir doktor olan Kellyann Petrucci'nin geliştirdiği programı uygulayan Yasemin Özilhan, ilk 5 gün düşük karbonhidratlı paleo tarzı besleniyor.

    Bu süreçte önceliği et olan 36 yaşındaki sosyetik, etin yanında brokoli gibi nişasta içermeyen sebzeler, yumurta ve kemik suyu tüketti.

        Yasemin Özilhan, haftanın diğer kalan iki gününde ise ya 6 porsiyon kemik suyu içti ya da 5 porsiyon kemik suyu içip bir öğünde de yumurta gibi protein içeren bir atıştırmalık yedi.

        EN SON 18.00'DE YİYOR
        Yasemin Özilhan, 21 günlük detoks programında rafine şeker, süt ve ürünleri, tahıllar ve kuru baklagillerden de uzak durdu. Sosyetik güzelin detoks boyunca dikkat ettiği bir diğer konu da akşam saat 18.00'den sonra hiçbir şey yememek.

        Yıllardır formuna özen gösteren Yasemin Özilhan, günlük beslenme rutinini ise şöyle anlatmıştı: "Her sabah 4-5 gibi kalkarım ve 4-5 kaşık çikolata yerim. Gün içinde iki öğün yemek yiyorum.

            Kahvaltıyı 10:30'da yapıyorum. Öğlen çok acıkırsam 14:00 gibi zeytinyağlı enginar gibi yemekler yerim. Akşam 18:00'de akşam yemeğimi yerim ve o saatten sonra bir daha yemek yemem."

            DOĞADAN DESTEK ALIYOR
            Sosyetik güzel, detoks programı boyunca avokado ve ananas gibi aynı zamanda tok tutup ödem atan besinlerden de destek alıyor. Maydanoz ve kiraz sapından oluşan çay da içen Özilhan, bu süreçte sporunu da kesinlikle ihmal etmiyor.

            AMERİKA, SIRRIMIZI KEŞFETTİ
            Anadolu'nun             en eski şifa kaynaklarından biri olan ilik suyu, son dönemde Hollywood yıldızları arasında da popüler oldu.
                Haberler Saklambaç Yasemin Özilhan, Kendall Jenner, Kylie Jenner... İlik suyu detoksunun namı Hollywood'a uzandı
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