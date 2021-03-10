Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıllar önceki bir konuşmasında Yıldız Sarayı'nın 1926 yılında kumarhane olarak işletilmesini hatırlatıp tepki göstermişti.
Levantine Heritage Foundation sitesinde yayınlanan bir yazı da bu olayı yeniden sosyal medyada gündeme getirdi. İtalyan Mario Sera, Ylıdız Sarayı'nı kumarhane yapmak için 1926'da 30 yıllığına kiraladı.
Mario Serra, kumarhanenin karını arttırabilmek için İtalyan hükümetinin desteği bol paralı Avrupalı kumarbazları İstanbul'a bedava taşıdı. Ancak bir süre sonra kumarhane nedeniyle intiharlar başladı.