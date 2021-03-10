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    Kumarhaneden ihtişamlı bir müzeye... İşte Sarayı ve Levanten Mario Sera'nın bilinmeyen hikayesi

    Başkan , yıllar önceki bir konuşmasında Sarayı’nın 1926 yılında kumarhane olarak işletilmesini hatırlatıp tepki göstermişti. … sitesinde yayınlanan bir yazı da bu olayı yeniden sosyal medyada gündeme getirdi. İşte ve Levanten Mario Sera'nın bilinmeyen hikayesi.

    İstanbul'da kumarhane skandalı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıllar önceki bir konuşmasında Yıldız Sarayı'nın 1926 yılında kumarhane olarak işletilmesini hatırlatıp tepki göstermişti.

    Levantine Heritage Foundation sitesinde yayınlanan bir yazı da bu olayı yeniden sosyal medyada gündeme getirdi. İtalyan Mario Sera, Ylıdız Sarayı'nı kumarhane yapmak için 1926'da 30 yıllığına kiraladı.

    Mario Serra, kumarhanenin karını arttırabilmek için İtalyan hükümetinin desteği bol paralı Avrupalı kumarbazları İstanbul'a bedava taşıdı. Ancak bir süre sonra kumarhane nedeniyle intiharlar başladı.

        İHTİHARLAR BAŞLADI
        Önce bir Türk subayı, ardından da Macar Sefareti'nin başkâtibi Miklon du Rupashi de tüm parasını kumarda kaybedince kendini öldürdü.

        Kumarhane, 12 Eylül 1927 günü, geceyarısından hemen sonra polislerle beraber Yıldız'a giden İstanbul Savcısı Nazif Bey tarafından mühürlendi. Mario Serra, Belediye ile anlaşması bulunduğunu, ve kumarhanenin kapatılamayacağını iddia ederek İstanbul mahkemelerinde dava üstüne dava açtı.

        NEREYE KAÇTIĞI SIR KALDI
        1938 yılında Türkiye'yi terk eden Mario Sera'nın nereye gittiği ise hep sır olarak kaldı…
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        Haberler Saklambaç Kumarhaneden ihtişamlı bir müzeye... İşte Yıldız Sarayı ve Levanten Mario Sera'nın bilinmeyen hikayesi
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