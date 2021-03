KURALLARA UYACAĞIZ

Oyuncu çift Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade, önceki gün ile Etiler'de görüntülendi. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Alkan'a evlilik soruldu. Ünlü oyuncu, "Zamanı gelince her şeyden önce sizin haberiniz olur. Bizde her şey kuralına uygun oluyor" derken güzel aşkı kahkahalar attı. Doğan Savaş.