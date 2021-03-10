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    , tarzıyla yine ilgi çekti

    Önceki gün Nişantaşı’nda objektife takılan , tarzıyla yine ilgi çekti. Ünlü popçu, kulağındaki çınlama nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 10 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Hande Yener style

    Önceki gün Nişantaşı'nda objektife takılan Hande Yener, tarzıyla yine ilgi çekti. Ünlü popçu, kulağındaki çınlama nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.

    SPORLA FİT KALDI
    Seçkin Piriler, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Herkesin pandemide kilo aldığı dönemde formunu koruyan iki çocuk annesi Piriler, sürekli spor yaptığını söyledi.

    MEKANIN SAHİBİ GELDİ
    Burcu Esmersoy    , önceki gün Zorlu AVM'deydi. Güzel sunucu, yeni normalleşmeyle hemen müdavimi olduğu Morini isimli mekana koşup arkadaşlarıyla bir araya gelmenin keyfini yaşadı.

        FUTBOLUN GÜZEL HALİ
        Türkiye         Futbol Federasyonu ve Turkcell'in ortak projesiyle ünlü isimler gösteri maçı yaptı. Kadın Milli Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı arasında düzenlenen gösteri maçında, Aslıhan Karalar ve Yağmur Tanrısevsin de forma giyip yeşil sahadaki hünerlerini sergiledi.

        GÜZEL ANNENİN DÖNÜŞÜ MÜTHİŞ OLDU
        Uzun         süredir setlerden uzak kalan ve anne olduktan sonra hep doğal halleriyle karşımıza çıkan Fahriye Evcen'den sürpriz kareler geldi. Özel bir çekim için objektif karşısına geçen Evcen'in kusursuz güzelliğini gözler önüne seren bu fotoğraflarına beğeni yağdı.

        GENELDE YATIYORUM
        Başarılı         oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte market alışverişine giderken Bebek'te görüntülendi. Bu sıralar dinlendiğini söyleyen Şahinkaya, "Boş zamanlarımda yatıyorum; genelde hep evdeyim" dedi. Aydın Hamza.

            KURALLARA UYACAĞIZ
            Oyuncu çift Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade, önceki gün ile Etiler'de görüntülendi. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Alkan'a evlilik soruldu. Ünlü oyuncu, "Zamanı gelince her şeyden önce sizin haberiniz olur. Bizde her şey kuralına uygun oluyor" derken güzel aşkı kahkahalar attı. Doğan Savaş.
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            Haberler Saklambaç Hande Yener, tarzıyla yine ilgi çekti
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