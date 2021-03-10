Önceki gün Nişantaşı'nda objektife takılan Hande Yener, tarzıyla yine ilgi çekti. Ünlü popçu, kulağındaki çınlama nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.
SPORLA FİT KALDI
Seçkin Piriler, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Herkesin pandemide kilo aldığı dönemde formunu koruyan iki çocuk annesi Piriler, sürekli spor yaptığını söyledi.
MEKANIN SAHİBİ GELDİ
Burcu Esmersoy, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Güzel sunucu, yeni normalleşmeyle hemen müdavimi olduğu Morini isimli mekana koşup arkadaşlarıyla bir araya gelmenin keyfini yaşadı.