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    çizgi karakterinin ilham kaynağı ortaya çıktı! kimdir?

    Amerikalı karikatürist ’ın eseri çizgi karakterinin ilham alındığı kişinin olduğu çıktı. 1947 yılında ölen Fiegal'ın mezar taşına "Temel Reis'e ilham vermişti" notu düşülmüş.

    İşte Temel Reis
    Bir nesile ıspanak yediren "Temel Reis'in" hayali bir kahraman olmadığı ortaya çıktı. ABD'li çizer Elzie Crisler Segar, bir gün gittiği barda Frank Rocky Fiegel'i görüyor...

    Yaşadığı kasabada çok sevilen bir adam olan asıllı barmen, gelişmiş ön kol kasları, gözleri, dişsiz ağzı, sıska vücudu ve pipo içmesiyle biliniyor. Kendinden çok daha iri adamlarla kavga edip onları alt etmesi ile bilinen Fiegel, ünlü çizerin de dikkatini çekiyor.


    1947 yılında ölen Fiegal'ın mezar taşına "Temel Reis'e ilham vermişti" notu düşülmüş.

    Frank Fiegel'dan ilham alan Segar, Popeye yani "Temel Reis" isimli bir denizci çiziyor. karakteri kısa sürede tüm dünyanın sevdiği bir çizgi karakter oluyor. 1933 yılında çizgi film olarak yayımlanan Temel Reis'i 1935'ten itibaren 40 yıl boyunca Jack Mercer adlı sanatçı seslendirdi.



    Temil Reis ile karakteri bütün dünyada ses getirmişti.
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    Haberler Saklambaç Temel Reis çizgi karakterinin ilham kaynağı ortaya çıktı! Frank Rocky Fiegel kimdir?
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