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bulunanadlı restoranını uzun bir aradan sonrayeniden açanilginç açıklamalaryaptı.İlerleyen teknoloji sayesinde yeniden görmeyetisine sahip olup olmak istemediği hakkındasorulan soruları yanıtlayanşunları söyledi:Ben görsem görürüm ama görmek istemiyorum.Bunca yıl sonra mavi-yeşil nasıl merak etmiyorum.Takdir-i İlahi'nin böyle olduğunu düşünüyorum.