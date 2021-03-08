Ataşehir'de bulunan 'Şakalar ve Şarkılar' adlı restoranını uzun bir aradan sonra yeniden açan Metin Şentürk, ilginç açıklamalar yaptı.
İlerleyen teknoloji sayesinde yeniden görme yetisine sahip olup olmak istemediği hakkında sorulan soruları yanıtlayan Metin Şentürk, şunları söyledi:
"Kök hücre tedavisi sayesinde 10 sene sonra görmeyen duymayan insan kalmayacak. Ben görsem görürüm ama görmek istemiyorum. Bunca yıl sonra mavi-yeşil nasıl merak etmiyorum. Takdir-i İlahi'nin böyle olduğunu düşünüyorum. Görmek için çip ve kamera takıp Robocop gibi dolaşmak istemiyorum."
İlerleyen teknoloji sayesinde yeniden görme yetisine sahip olup olmak istemediği hakkında sorulan soruları yanıtlayan Metin Şentürk, şunları söyledi:
"Kök hücre tedavisi sayesinde 10 sene sonra görmeyen duymayan insan kalmayacak. Ben görsem görürüm ama görmek istemiyorum. Bunca yıl sonra mavi-yeşil nasıl merak etmiyorum. Takdir-i İlahi'nin böyle olduğunu düşünüyorum. Görmek için çip ve kamera takıp Robocop gibi dolaşmak istemiyorum."