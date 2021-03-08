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    Kilo vermek isteyenlerin imdadına dijital çözümler yetişti! Ünlüler de tercih ediyor: , , ...

    Pandemide alınan kiloları vermek, formda olmak isteyenlerin imdadına dijital çözümler yetişti. Mobil uygulamalar, online spor dersleri gözde oldu. Ünlülerin de tercih ettiği dersler 50 liradan başlıyor, 500 liraya kadar.

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    Çığıl Ön Yener
    ev-Spor!

    Coronavirüs hayatımıza önemli değişiklikler getirdi. Evlerde geçirilen vakit çoğaldı, hareket azaldı, kilolar arttı. Formda olmak, kilo sorununa çözüm bulmak isteyenler için de devreye mobil uygulamalar ve online spor dersleri girdi.

    Sağlıklı kalmak, spor rutinlerini evde sürdürmek isteyenler, çoğu ücretsiz olan mobil uygulamalara yöneldi. Telefonlara spor uygulamalarını indirme oranı evlerde kaldığımız dönemde zirve yaptı. Evde ekipmansız spor yapmak isteyenleri destekleyen uygulamalar, her amaca uygun egzersiz programları sunuyor. Program çok, spor yapmak isteyene ihtiyacına göre tercihini yapmak kalıyor.

    Pandemi döneminin bir diğer yıldızı da online spor dersleri... Pek çok kişi online spor dersi ile form tutmayı tercih ediyor. Bu dersler grup olarak yapılabildiği gibi, kişiye özel birebir olarak da gerçekleştiriliyor.



    Canlı grup dersler daha ekonomik yapılırken, kişiye özel olması istenirse fiyat artıyor. Ders fiyatları 50 liradan başlıyor. Ünlü eğitmenlerde 500 liraya kadar çıkıyor. Spor türlerinde en yüksek tarife de pilates için uygulanıyor.



    ÜNLÜLERİN TERCİHİ ÖZEL DERS
    Online     spor dersi alanlar arasında pek çok ünlü isim de bulunuyor. Kısa bir süre önce kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal'ın, online spor ve egzersiz dersleriyle eski formuna kavuştuğu belirtiliyor.



    Bensu Soral, Burcu Esmersoy, Buse Terim, Cemre Kemer, Bengü de online olarak spor koçlarıyla çalışan isimler arasında yer alıyor. Ajda Pekkan'ın da bu yolla yoga ve pilates yaptığı konuşuluyor.



        MOBİL HAREKET
        Spor için bazı ücretsiz mobil uygulamalar şöyle:

        Ev Egzersizleri-Ekipmansız: Tüm ana kas grupları için günlük egzersiz rutinleri sunuyor. Seçilen antrenmana göre animasyonlarla hareketleri gösteriyor.

        7 Dakika Egzersiz: Her antrenman 7 dakika sürüyor, 12 egzersiz içeriyor.

        Push Ups Workout: Her spor seansında kaç şınav çektiğinizi ve yakılan tahmini kaloriyi gösteriyor.

        Kadın Egzersizi: Ekipman gerektirmeyen antrenmanlar, beslenme ipuçları veriyor.

        30 Günde Baklava Karın Kası: Karın kaslarını 30 gün içinde şekillendirmeye yönelik.

        Nike Training Club: Pek çok farklı alanda videolu antrenmanlar sunuyor. Hedeflere uygun programlar hazırlamanıza yardımcı oluyor.

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