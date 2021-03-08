Coronavirüs hayatımıza önemli değişiklikler getirdi. Evlerde geçirilen vakit çoğaldı, hareket azaldı, kilolar arttı. Formda olmak, kilo sorununa çözüm bulmak isteyenler için de devreye mobil uygulamalar ve online spor dersleri girdi.



Sağlıklı kalmak, spor rutinlerini evde sürdürmek isteyenler, çoğu ücretsiz olan mobil uygulamalara yöneldi. Telefonlara spor uygulamalarını indirme oranı evlerde kaldığımız dönemde zirve yaptı. Evde ekipmansız spor yapmak isteyenleri destekleyen uygulamalar, her amaca uygun egzersiz programları sunuyor. Program çok, spor yapmak isteyene ihtiyacına göre tercihini yapmak kalıyor.



Pandemi döneminin bir diğer yıldızı da online spor dersleri... Pek çok kişi online spor dersi ile form tutmayı tercih ediyor. Bu dersler grup olarak yapılabildiği gibi, kişiye özel birebir olarak da gerçekleştiriliyor.







Canlı grup dersler daha ekonomik yapılırken, kişiye özel olması istenirse fiyat artıyor. Ders fiyatları 50 liradan başlıyor. Ünlü eğitmenlerde 500 liraya kadar çıkıyor. Spor türlerinde en yüksek tarife de pilates için uygulanıyor.