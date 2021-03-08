





UNUTULMAZ ANLAR

İnsanlara karşı saldırılarıyla bilinen Boğa köpek balıklarıyla burun buruna gelen Taşpınar, heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Yaklaşık 20 taneydiler. Dişiler hamileydi. Bize çarpanlar, çok yakınımızdan geçenler oldu. En inanılmazı ise yukarı çıkarken etrafımızı sarıp bizle beraber yukarı çıkışlarıydı. Yaptığım en tehlikeli ama bir o kadar da unutulması imkansız yegane şey, köpek balıklarıyla kafessiz dalış..."