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Haklarındaki aşk dedikodularını aylarca "Arkadaşız" diye yalanlayan Merve Oflaz ile Allan Hakko, en sonunda ilişkiyi itiraf etmişti. Önceki gün Bebek Lucca'da oturan ikili, gazetecilerden de kaçmayarak rahat tavırlar sergiledi.