Çekimleri Adana'da yapılan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Hande Soral, önceki gün dizisinin çekimleri Ordu'da olan eşi İsmail Demirci ile Nişantaşı City's'deydi. Uzun süre sonra kavuşan ünlü çift, hayli keyifliydi.
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Haklarındaki aşk dedikodularını aylarca "Arkadaşız" diye yalanlayan Merve Oflaz ile Allan Hakko, en sonunda ilişkiyi itiraf etmişti. Önceki gün Bebek Lucca'da oturan ikili, gazetecilerden de kaçmayarak rahat tavırlar sergiledi.
ÖZGE'NİN KAFE SÜSÜ
Model Özge Ulusoy, dün uzun bir aranın ardından Cumartesi günü dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşadı. İstinyePark'taki bir kafeye giden Ulusoy, bu karesine "Gezmeye giden bir kız" yazdı.