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    'nın oyuncusu eşi ile Nişantaşı City's'deydi

    Çekimleri ’da yapılan ‘’nın oyuncusu , önceki gün dizisinin çekimleri ’da olan eşi ile Nişantaşı City’s’deydi. Uzun süre sonra kavuşan ünlü çift, hayli keyifliydi. İşte 'nin sizler için hazırladığı 7 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Eşler kavuştu

    Çekimleri Adana'da yapılan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Hande Soral, önceki gün dizisinin çekimleri Ordu'da olan eşi İsmail Demirci ile Nişantaşı City's'deydi. Uzun süre sonra kavuşan ünlü çift, hayli keyifliydi.

    ARTIK KAÇIŞ YOK
    Haklarındaki aşk dedikodularını aylarca "Arkadaşız" diye yalanlayan Merve Oflaz ile Allan Hakko, en sonunda ilişkiyi itiraf etmişti. Önceki gün Bebek Lucca'da oturan ikili, gazetecilerden de kaçmayarak rahat tavırlar sergiledi.

    ÖZGE'NİN KAFE SÜSÜ
    Model     Özge Ulusoy, dün uzun bir aranın ardından Cumartesi günü dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşadı. İstinyePark'taki bir kafeye giden Ulusoy, bu karesine "Gezmeye giden bir kız" yazdı.

        YENİ ŞARKI MÜJDESİ
        Zeynep         Bastık, "Kendi Yolumuzda" adlı yeni single çalışmasını beğeniye sundu. Başarılı popçu, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısına Gönenç Uyanık yönetmenliğinde klip çekti.

        SARIMSAK GÜZELİ
        Hande Subaşı, önceki gün mutfak alışverişi yaptı. Tam bir sarımsak sevdalısı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu ve şarkıcının bu selfie pozuna takipçilerinden "Sarımsak güzeli" yorumları yağdı.

        KIVANÇLA SUNDU
        Yakışıklı         oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, marka yüzü olduğu Mavi Jeans reklamından yeni karesini paylaştı. Tatlıtuğ'un paylaşımı, yine beğeni ve yorum rekoru kırdı.

            DEMET'İN SANAT TARZI
            Güzel             oyuncu Demet Özdemir, önceki gün spor tarzını gözler önüne serdi. Özdemir'in tasarım tişörtüyle sergilediği kombini, beğeni topladı.
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            Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Hande Soral eşi İsmail Demirci ile Nişantaşı City's'deydi
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