Atv'nin başarılı dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü; Tüm Kişiler'de %12,26 izlenme oranı ve %26,44 izlenme payı, AB'de %8,47 izlenme oranı ve %19,35 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,31 izlenme oranı ve %23,87 izlenme payı alarak birinci oldu.
ABD ŞENLENDİ
Birçok ünlünün makyözü Serhat Şen, Los Angeles'ta makeup stüdyosu kurdu. Şen, portföyüne Amerika'nın ünlü simalarını ekleyerek markasını büyütmeyi hedefliyor.
DOĞA'DAN VİCDAN ÇIKIŞI
Sempatik oyuncu Doğa Rutkay, önceki gün eşi Kerimcan Kamal ile Bebek'teydi. Kürklü fotoğrafı ile olay olan Bülent Ersoy'a sitem eden, "Ben sosyal medyadan tepkimi sertçe gösterdim, oturup düşünsünler. Vicdanları ile baş başa kalsınlar" dedi. AYDIN HAMZA.