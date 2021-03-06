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    Atv'nin başarılı dizisi 'nın yeni bölümü zirvede

    Atv'nin başarılı dizisi 'nın yeni bölümü; Tüm Kişiler'de %12,26 izlenme oranı ve %26,44 izlenme payı, AB'de %8,47 izlenme oranı ve %19,35 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,31 izlenme oranı ve %23,87 izlenme payı alarak birinci oldu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 6 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Zirvenin gediklisi

    Atv'nin başarılı dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü; Tüm Kişiler'de %12,26 izlenme oranı ve %26,44 izlenme payı, AB'de %8,47 izlenme oranı ve %19,35 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,31 izlenme oranı ve %23,87 izlenme payı alarak birinci oldu.

    ABD ŞENLENDİ
    Birçok ünlünün makyözü Serhat Şen, Los Angeles'ta makeup stüdyosu kurdu. Şen, portföyüne Amerika'nın ünlü simalarını ekleyerek markasını büyütmeyi hedefliyor.

    DOĞA'DAN VİCDAN ÇIKIŞI
    Sempatik oyuncu Doğa Rutkay, önceki gün eşi Kerimcan Kamal ile Bebek'teydi. Kürklü fotoğrafı ile olay olan Bülent Ersoy'a sitem eden, "Ben sosyal medyadan tepkimi sertçe gösterdim, oturup düşünsünler. Vicdanları ile baş başa kalsınlar" dedi. AYDIN HAMZA.

        UTANDIRAN SORU
        Ece Seçkin, önceki gün Bebek'teydi. Nişanlısının aldığı tektaş yüzüğü sorulan ünlü popçu, "Utandırıyorsunuz beni ne olur sormayın" diyerek tebessüm etti. AYDIN HAMZA.

        ZEHRA ERiDi
        Hülya Avşar'ın         kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün İstinyePark'taydı. Mekanların açılmasıyla arkadaşlarıyla bir kafede bir araya gelen 23 yaşındaki genç kızın hayli kilo verdiği gözden kaçmadı. Zehra, şık tarzıyla objektiflere böyle yansıdı.

        4X4'LÜK KEYİF
        Güzel         oyuncu Pelin Karahan, önceki gün iş insanı eşi Bedri Güntay ve oğullarıyla Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Karahan ile eşi, mekanların açılmasını fırsat bilip oğulları Ali Demir ve Can Eyüp'le bir mekanda yemek keyfi yaptı.
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        Haberler Saklambaç Atv'nin başarılı dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü zirvede
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