Atv'nin başarılı dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü; Tüm Kişiler'de %12,26 izlenme oranı ve %26,44 izlenme payı, AB'de %8,47 izlenme oranı ve %19,35 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,31 izlenme oranı ve %23,87 izlenme payı alarak birinci oldu.