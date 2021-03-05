AYRILIK ERİTTİ

Pop müziğin ünlü ismi Derya Uluğ, önceki gün katıldığı bir programda samimi açıklamalar yaptı. Uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök'ün hayatındaki en büyük dönüm noktası olduğunu söyleyen 35 yaşındaki popçu, ekledi: "BAZI İnsanlar zayıflığıma hep takık ama bir dönem sporu bırakmıştım, çok yemek yiyordum ve aşırı kilo almıştım. Sonra Asil ile ayrıldığımız bir dönemdi ve aşk acısı çekmekten bir ayda tam 15 kilo verdim."