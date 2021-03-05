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    ve ’ın rol aldığı klip merak uyandırdı

    , yeni single çalışması 'Sefil'le 4 yıl aradan sonra müzikseverlerle yeniden buluştu. Söz ve müziğine 'ın imza attığı şarkının düzenlemesini yaptı. Akçıl şarkıda Semra San'a düet yaparak eşlik etti. Sefil bugün dijital platformlarda yerini aldı. İşte TAKVİM Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 5 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Sefil döndü

    Semra San, yeni single çalışması 'Sefil'le 4 yıl aradan sonra müzikseverlerle yeniden buluştu. Söz ve müziğine Sinan Akçıl'ın imza attığı şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Akçıl şarkıda Semra San'a düet yaparak eşlik etti. Sefil bugün dijital platformlarda yerini aldı.

    SOKAKTA CAZ KEYFİ
    Güzel     oyuncu Cansu Tosun, kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte gezintiye çıktı. Oğlu Marsel'le birlikte Nişantaşı'na giden Tosun, caz müzik çalan sokak sanatçılarını keyifle dinledi. Tosun, "Ne kadar güzel siz de bu müziğin ve ortamın tadını çıkarın. Gerçekten çok özlemişiz böyle hayatı" dedi. Doğan SAVAŞ

    MİNNİE MERYEM
    Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına alan Meryem Uzerli'den yeni pozlar geldi. Çizgi film karakteri Minnie Mouse gibi giyinen Uzerli'nin kısa sürede formuna kavuştuğu görüldü.

        ALEYNA MODASI 45 BİN 200 TL
        Retrograde         şarkısı ile dünyaya açılan Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'teydi. 20 yaşındaki popçu, değeri 45 bin TL olan kombiniyle dikkat çekti.

        CİCİ BABAYLA TANIŞTI
        Türkiye         eski güzeli Sinem Güven, önceki gün 47. yaşını kutladı. Güven, doğum günü pastası eski eşinden olan kızı Defne ve şimdiki sevgilisi Berent Akdemir ile birlikte keserken de böyle poz verdi.

        TANIYABİLENE AŞK OLSUN
        Son         dönemde dış görüntüsüyle sık sık gündeme gelen Deniz Seki'nin son fotoğrafları, olay yarattı. Saç ve makyaj stilini değiştiren 50 yaşındaki şarkıcı, bir de fotoğraflarına photoshop yapılınca yarı yaşına indi. Deniz Seki, son haliyle 24 yaşındaki şarkıcı Zendaya'ya benzetildi.

            HIZIR NORMALE DÖNDÜ
            Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Usta oyuncu, uzun aradan sonra dostlarıyla müdavimi olduğu mekanda bir araya gelip hasret giderdi.

            İŞİN ASLI BEKARLIK
            Yeni aşka yelken açtığı iddia edilen Aslı Enver, dedikodulara nokta koydu. Güzel oyuncu, "Yalnızım, bir süre daha da böyle kalmayı düşünüyorum" açıklaması yaptı.

            SIKI DOSTLAR KOL KOLA
            İki yakın dost Arzum Onan ile Gülenay Kalkan önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 17 yıl önce oyunculuk kariyerine ara veren Arzum Onan, "Şimdilik setlere dönme gibi bir niyetim yok" dedi.

                AYRILIK ERİTTİ
                Pop                 müziğin ünlü ismi Derya Uluğ, önceki gün katıldığı bir programda samimi açıklamalar yaptı. Uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök'ün hayatındaki en büyük dönüm noktası olduğunu söyleyen 35 yaşındaki popçu, ekledi: "BAZI İnsanlar zayıflığıma hep takık ama bir dönem sporu bırakmıştım, çok yemek yiyordum ve aşırı kilo almıştım. Sonra Asil ile ayrıldığımız bir dönemdi ve aşk acısı çekmekten bir ayda tam 15 kilo verdim."
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                Haberler Saklambaç Semra San ve Sinan Akçıl’ın rol aldığı klip merak uyandırdı
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