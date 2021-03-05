Semra San, yeni single çalışması 'Sefil'le 4 yıl aradan sonra müzikseverlerle yeniden buluştu. Söz ve müziğine Sinan Akçıl'ın imza attığı şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Akçıl şarkıda Semra San'a düet yaparak eşlik etti. Sefil bugün dijital platformlarda yerini aldı.
SOKAKTA CAZ KEYFİ
Güzel oyuncu Cansu Tosun, kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte gezintiye çıktı. Oğlu Marsel'le birlikte Nişantaşı'na giden Tosun, caz müzik çalan sokak sanatçılarını keyifle dinledi. Tosun, "Ne kadar güzel siz de bu müziğin ve ortamın tadını çıkarın. Gerçekten çok özlemişiz böyle hayatı" dedi. Doğan SAVAŞ
MİNNİE MERYEM
Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına alan Meryem Uzerli'den yeni pozlar geldi. Çizgi film karakteri Minnie Mouse gibi giyinen Uzerli'nin kısa sürede formuna kavuştuğu görüldü.