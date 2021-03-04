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    ‘Hamile’ iddiası yine alevlendi! 'dan dikkat çeken paylaşım...

    5 Şubat’ta ile evlenen , balayı için ’ye gitti. Buradan yaptığı paylaşımda şiş karnı görünen sosyetik güzel, ‘hamile’ iddiasını yine alevlendirdi.

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    Aslışah Alkoçlar, yine Instagram'dan yaptığı paylaşımla dedikodu kazanını kaynattı. 5 Şubat'ta Kaan Demirağ ile evlenen Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde evinden paylaşım yapmış ve sehpada 'hamilelik ve doğum' kitabının olmasıyla 'Hamile' dedikodularının hedefinde yer almıştı.



    Önce paylaştı sonra sildi




    Önceki gün eşiyle balayı için Dubai'ye giden 28 yaşındaki Aslışah, birkaç gün sonra da neredeyse her hamilenin aş erdiği yeşil erik fotoğrafını paylaştı. Alkoçlar dün ise Dubai'den paylaştığı fotoğrafta, şiş karnını gösterdi. Hamilelik dedikoduları alevlenince de hemen paylaşımı sildi.
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    Haberler Saklambaç ‘Hamile’ iddiası yine alevlendi! Aslışah Alkoçlar'dan dikkat çeken paylaşım...