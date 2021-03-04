





Önceki gün eşiyle balayı için Dubai'ye giden 28 yaşındaki Aslışah, birkaç gün sonra da neredeyse her hamilenin aş erdiği yeşil erik fotoğrafını paylaştı. Alkoçlar dün ise Dubai'den paylaştığı fotoğrafta, şiş karnını gösterdi. Hamilelik dedikoduları alevlenince de hemen paylaşımı sildi.



