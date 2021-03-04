Hadise’nin ‘makyajsız fotoğraf’ trendi yeni bir tartışma başlattı: Sivaslılar mı, İzmirliler mi?

Popçu Hadise, geçtiğimiz haftalarda 'makyajsız pazartesi' diyerek yeni bir akım başlatmıştı. Sıfır makyajlı fotoğraflarını paylaşan ünlü popçuya Seda Bakan'dan Şükran Ovalı'ya kadar birçok ünlü de destek verdi.
Dün de Tülin Şahin, sıfır makyajlı pozunu paylaşıp altına şöyle yazdı: "Geç olsun güç olmasın. Malum diş çıkaran bebekli lohusa anne… Not; göz kapaklarımın üstünde far görünümlü doğal pigment var. Eee malum saç, kaş, kirpik bolluğu Sivas genliği."
40 yaşındaki ünlü modelin beğeni toplayan bu karesine de kendisi gibi Sivaslı olan Hadise'den dikkat çeken bir yorum geldi: "Türkiye'nin en güzel kadını."