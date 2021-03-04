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    Hadise’nin ‘makyajsız fotoğraf’ trendi yeni bir tartışma başlattı: Sivaslılar mı, İzmirliler mi?

    Hadise’nin başlattığı ‘makyajsız fotoğraf’ trendi, yeni bir de tartışmayı başlattı. Popçu, kendisi gibi Sivaslı olan model ’e Instagram hesabından ‘Türkiye’nin en güzel kadını’ yorumu yaptı. Sosyal medyada nur topu gibi bir polemik oldu: “İzmirliler mi daha güzel yoksa Sivaslı kadınlar mı?"



    Popçu Hadise, geçtiğimiz haftalarda 'makyajsız pazartesi' diyerek yeni bir akım başlatmıştı. Sıfır makyajlı fotoğraflarını paylaşan ünlü popçuya Seda Bakan'dan Şükran Ovalı'ya kadar birçok ünlü de destek verdi.



    Dün de Tülin Şahin, sıfır makyajlı pozunu paylaşıp altına şöyle yazdı: "Geç olsun güç olmasın. Malum diş çıkaran bebekli lohusa anne… Not; göz kapaklarımın üstünde far görünümlü doğal pigment var. Eee malum saç, kaş, kirpik bolluğu Sivas genliği."



    40 yaşındaki ünlü modelin beğeni toplayan bu karesine de kendisi gibi Sivaslı olan Hadise'den dikkat çeken bir yorum geldi: "Türkiye'nin en güzel kadını."



        ÜNLÜLERDEN ÖRNEKLER
        Popçunun bu yorumu, sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Yıllardır Türkiye'nin en güzel kadınları olarak gösterilen İzmirliler ile Sivaslılar arasında "Hangi şehrin kadınları daha güzel?" polemiği çıktı.




        Sivaslılar, Hadise, Tülin Şahin, Emel Sayın, Dilan Çiçek Deniz, İrem Sak ve Leyla Lydia Tuğutlu'yu örnek gösterip "En güzel biziz" dedi.



        İzmirliler'i temsil eden ünlü güzellerden bazıları ise şu isimler: Şükran Ovalı, Yıldız Çağrı Atiksoy, Selin Şekerci, Gönül Yazar, Ece Uslu, Çağla Kubat, Gül Gölge, Nehir Erdoğan, Yüksel Ak, Begüm Kütük, Pınar Deniz, Bengü…

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        Haberler Saklambaç Hadise’nin ‘makyajsız fotoğraf’ trendi yeni bir tartışma başlattı: Sivaslılar mı, İzmirliler mi?