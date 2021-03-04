Dolabındaki dünya markalarına ait çantaları değerlendirmek için kurduğu 'Deluxeseconds' isimli şirketini büyüten sosyetik Zeynep Akçıray, ikinci el sektörünün pandemiyle daha da hız kazandığını dile getirdi. "Covid, satışlarımızı durdurmadı aksine kadınlar bu dönemde çanta daha çok aldılar" diyen Akçıray, sözlerini sürdürdü: "Bazı çanta renkleri ve modelleri bulunmuyor. Bulunduğu anda da kapış kapış gidiyor. Mağazalar kapalı olduğu dönemde çanta almak için evime bile geldiler."



YATIRIM ARACI OLDU

Sınırlı üretilen çantaların, ikinci el piyasasında her yıl değerinin arttığını ifade eden Akçıray, "Kadınlar bu lüks çantaları hem kullanmış oluyor hem de istedikleri zaman satabileceklerini biliyorlar. Bu sayede yatırım aracı haline dönüşüyor" diyerek geçtiğimiz günlerde Forbes'un Hermes için yaptığı "Altından daha iyi yatırım aracı" haberini destekledi. Müşterileri arasında Aslıhan Doğan Turan, Bahar Tangır ve Nil Bentürk Uyguner gibi birçok ünlü isim olan Akçıray, şu sözleriyle de Hermes sahibi olmanın bir savaşa dönüştüğünü dile getirdi: "Bu dönemde en çok Hermes sattım. Mağazada sıfır bir Hermes 10 bin Euro ise ve bulunmuyorsa ikinci elde 15 bin Euro'ya alıcı bulur ve anında satılır."