Türkiye'nin en stil sahibi kadınlarının başında gelen Burcu Esmersoy, ezber bozdu. Normalde bir giydiğini bir daha üzerinde görmediğimiz güzel sunucu, bu sezonun en moda parçasına kavuşunca olanlar oldu. Bella Hadid gibi dünyaca ünlü yıldızlar ile Türkiye'den birçok ünlü ismin rağbet gösterdiği Prada monttan alan Burcu Esmersoy, bu parçayı adeta üniforması yaptı.



ÇEVREYE DUYARLI KUMAŞ

28 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde İstinyePark'ta objektiflere takılan ünlü sunucunun üzerinde aynı mont vardı. Burcu Esmersoy'un fiyatı 18 bin 750 TL olan naylon montunu sürekli giymesi, "Hava atmak uğruna mont üzerine yapıştı" dedirtti. Bu arada Prada marka bu siyah montu Türkiye'de daha önce de Demet Özdemir, Rachel Araz Kiresepi ve Yasemin Özilhan gibi yıldızların üzerinde gördük. Bir bakıma artık statü göstergesi haline gelen bu montların en büyük özelliği ise 're-naylon' kumaş olması. Prada Re-Nylon koleksiyonu; üretiminin tamamını dünya çapında okyanuslardan, balık ağlarından ve tekstil elyaf atıklarından toplanan plastiğin geri dönüşümü ve saflaştırılmasıyla oluşturulmuş naylondan sağlıyor. Koleksiyon için Econyl ipliğinin seçilmiş olması ise, saf naylon iplik kullanımına kıyasla küresel ısınmanın yüzde 90'a varan oranda azaltılmasına katkıda bulunulduğu anlamına geliyor.