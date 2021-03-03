Kardeşlerim'in başarısı artıyor: İstediğimiz duyguyu verdik

Atv'nin yeni dizisi "Kardeşlerim"in dikkat çeken genç oyuncularından Halit Özgür Sarı, projeyle ilgili şöyle dedi: "Diziyi artık ağlamamak için kapatanları bile duydum. Amacımız dört kardeşin çaresizliğini yansıtabilmekti, başarmışız. O yüzden çok mutlu oldum."