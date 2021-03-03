Kardeşlerim'in başarısı artıyor: İstediğimiz duyguyu verdik

Atv'nin yeni dizisi "Kardeşlerim"in dikkat çeken genç oyuncularından Halit Özgür Sarı, projeyle ilgili şöyle dedi: "Diziyi artık ağlamamak için kapatanları bile duydum. Amacımız dört kardeşin çaresizliğini yansıtabilmekti, başarmışız. O yüzden çok mutlu oldum."
YOĞUN TEMPOYA OZON DOPİNGİ
Son dönemde yoğun tempoda çalışan Burcu Esmersoy, Covid-19'a karşı da önlem almayı ihmal etmiyor. 44 yaşındaki sunucu, bunun için de düzenli olarak ozon takviyesi aldığını açıkladı. Burcu Esmersoy, bir yandan da D vitamini içiyor.
KUCAK DOLUSU SEVGİ
Son dönemin en popüler isimlerinden Aras Bulut İynemli, uzun aradan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başarılı oyuncunun köpeği Vinci ile yeşillikler içerisinde verdiği poza takipçilerinden "Kucak dolusu sevgi" yorumu yağdı.