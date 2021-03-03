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    Kardeşlerim'in başarısı artıyor: İstediğimiz duyguyu verdik

    'nin yeni dizisi "Kardeşlerim"in dikkat çeken genç oyuncularından , projeyle ilgili şöyle dedi: "Diziyi artık ağlamamak için kapatanları bile duydum. Amacımız dört kardeşin çaresizliğini yansıtabilmekti, başarmışız. O yüzden çok mutlu oldum." İşte 'nin sizler için hazırladığı 3 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    İstediğimiz duyguyu verdik

    Atv'nin yeni dizisi "Kardeşlerim"in dikkat çeken genç oyuncularından Halit Özgür Sarı, projeyle ilgili şöyle dedi: "Diziyi artık ağlamamak için kapatanları bile duydum. Amacımız dört kardeşin çaresizliğini yansıtabilmekti, başarmışız. O yüzden çok mutlu oldum."

    YOĞUN TEMPOYA OZON DOPİNGİ
    Son     dönemde yoğun tempoda çalışan Burcu Esmersoy, Covid-19'a karşı da önlem almayı ihmal etmiyor. 44 yaşındaki sunucu, bunun için de düzenli olarak ozon takviyesi aldığını açıkladı. Burcu Esmersoy, bir yandan da D vitamini içiyor.

    KUCAK DOLUSU SEVGİ
    Son     dönemin en popüler isimlerinden Aras Bulut İynemli, uzun aradan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başarılı oyuncunun köpeği Vinci ile yeşillikler içerisinde verdiği poza takipçilerinden "Kucak dolusu sevgi" yorumu yağdı.

        EVLİLİK YAKIN MI?
        Oyuncu Gamze Topuz ile eski futbolcu Tümer Metin, önceki akşam Akmerkez'deydi. Mağazaları gezip küçük ev eşyaları alan çiftten Metin, "Evlilik yakın mı?" sorusuna "İlişkimiz güzel gidiyor" yanıtı verdi.

        NİŞANTAŞI'NI RENKLENDİRDİ
        Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülenen Leyla Bilginel, pembe saçlarıyla dikkat çekti. Bilginel, yürürken maske takmayı sağlıksız bulduğunu söyleyerek şaşırttı.

        AYAKÜSTÜ KAHVE KEYFİ
        Sosyetik Pınar Sabancı, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Her sabah spor yapan Sabancı, yürüyüş sonrası arkadaşı ile parkta kahve keyfi yaptı. Bankta oturarak sohbet eden Sabancı, daha sonra arkadaşıyla yürüyüşüne devam etti. Aydın HAMZA.

            'BEKARIM' AÇIKLAMASI
            Hazal             Filiz Küçükköse, önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Oyuncu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler için "Ayrılalı uzun zaman oldu. Artık birlikte değiliz" dedi.

            ALIŞVERİŞ BAĞIMLISI
            Lüks marka tutkunu Demet Akalın, önceki gün yine alışverişteydi. İstinyePark'ta objektiflere takılan popçuyu görenler, "Alışveriş bağımlısı oldu" yorumları yaptı.

            MİNİK VİNA'YA KARDEŞ İSTİYOR
            Atv'nin             iddialı dizisi 'Akıncı'nın güzel oyuncusu Müge Boz, önceki gün eşi Caner Erdeniz ve küçük kızı Vina ile yürüyüşe çıktığı Belgrad Ormanı'nda objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğine hamile olduğu haberleri çıkan Boz, "İkinciyi düşünüyoruz ama şu an bebek beklemiyoruz" dedi.

                SERÇE'SİNİ UÇURACAK
                Işın                 Karaca, 2021 yılına yeni teklisi 'Serçe' ile güçlü bir giriş yaptı. Başarılı şarkıcı, düzenlemesini sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nun yaptığı şarkısını kendi şirketi Akış Production/ DMC ortaklığında 5 Mart Cuma tüm dijital platformlarda yayınlayacak.
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                Haberler Saklambaç Kardeşlerim'in başarısı artıyor: İstediğimiz duyguyu verdik