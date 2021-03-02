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    Pandemi sürecinde 'un nüfusu 3 katına çıktı 540 bine ulaştı: Konut fiyatları ise yüzde 149 arttı

    Pandemi sürecinde 'un nüfusu 3 katına çıktı. 540 bine ulaştı. Konut fiyatları ise yüzde 149 arttı. Kiralık ev bulmanın neredeyse imkanı kalmadı. Belediye Başkanı da gelişmeleri anlattı.

    Bodrum kendini aştı

    Pandemi sürecinde 'un nüfusu 3 katına çıktı. 540 bine ulaştı. Konut fiyatları ise yüzde 149 arttı. Kiralık ev bulmanın neredeyse imkanı kalmadı. Belediye Başkanı da gelişmeleri anlattı:

    Salgından dolayı 'da 40 katlı rezidansta yaşamak istemeyen Bodrum'a geldi. Daha önce 100 metrekarelik bir konut 700 -800 bin TL iken şimdi 1.5 milyona, hatta yerine göre 4 milyon TL'ye satılıyor.

    Artık rayiç bedel diye bir şey yok. gibi bölgelerde müşteri gidiyor evin fiyatını soruyor. '3 milyon TL' deniyor. 'Al 10 milyonu, ver evi' diyor. Sadece 'nin elit tabakası değil dünya zenginleri de geliyor...

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    Haberler Saklambaç Pandemi sürecinde Bodrum'un nüfusu 3 katına çıktı 540 bine ulaştı: Konut fiyatları ise yüzde 149 arttı