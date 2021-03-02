Pandemi sürecinde Bodrum'un nüfusu 3 katına çıktı. 540 bine ulaştı. Konut fiyatları ise yüzde 149 arttı. Kiralık ev bulmanın neredeyse imkanı kalmadı. Belediye Başkanı Ahmet Aras da gelişmeleri anlattı:

Salgından dolayı İstanbul'da 40 katlı rezidansta yaşamak istemeyen Bodrum'a geldi. Daha önce 100 metrekarelik bir konut 700 -800 bin TL iken şimdi 1.5 milyona, hatta yerine göre 4 milyon TL'ye satılıyor.

Artık rayiç bedel diye bir şey yok. Yalıkavak gibi bölgelerde müşteri gidiyor evin fiyatını soruyor. '3 milyon TL' deniyor. 'Al 10 milyonu, ver evi' diyor. Sadece Türkiye'nin elit tabakası değil dünya zenginleri de geliyor...