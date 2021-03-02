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    ile , önceki akşam Bebek Otel'den çıkarken objektiflere takıldı

    ile , önceki akşam Bebek Otel'den çıkarken objektiflere takıldı. Maskelerini takıp önlemlerini alan ünlü çiftin, hafta sonundaki sokağa çıkma yasağını Bebek Otel'de baş başa geçirdikleri öğrenildi. İşte 'nin sizler için hazırladığı 2 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Bebek'te baş başa

    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, önceki akşam Bebek Otel'den çıkarken objektiflere takıldı. Maskelerini takıp önlemlerini alan ünlü çiftin, hafta sonundaki sokağa çıkma yasağını Bebek Otel'de baş başa geçirdikleri öğrenildi.

    PATRON KAYAKTA
    İş hayatındaki başarısını kayak sporuna da yansıtan Cem Hakko, hafta sonunu Bolu'daki evinde geçirdi. İş adamı, Kartalkaya'da da bol bol kayak yaptı.

    BİNİCİLİK FASLI
    Bir kedisi ve köpeği olan İman Casablanca, geçtiğimiz gün de haraya gitti. Atların sadakatinin kendisini çok etkilediğini belirten Faslı oyuncu, "Harada geçirdiğim zaman terapi gibi geliyor" dedi.

        KURABİYELİ CİLT BAKIMI
        Kainat Güzelimiz Azra Akın, önceki günü kişisel bakımını ayırdı. Yüzündeki cilt maskesiyle bu fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, "Maskemle ayva reçeli ve kurabiye kaçamağı" diye yazdı.

        AŞKLARI TAM GAZ
        Akıncı dizisinin güzel oyuncusu Deren Talu, karantinayı sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte geçirdi. Tınaz'ın evinin bahçesinden bu kareyi paylaşan Talu, doğal güzelliğiyle yine dikkat çekti.

        YAĞMUR İMAJ YAPTI
        Güzel         oyuncu Yağmur Tanrısevsin'den yeni imaj… Son dönemde oyunculuktan sonra seramikle ilgilenen Tanrısevsin'in tarz gözlükleriyle verdiği bu karesi, beğeni topladı.

            AKUSTİK KRALİÇESİ
            Youtube             kanalında yayınladığı akustik şarkılar ile fırtına gibi esen Tuğba Yurt, dinleyicileri tarafından "Akustiğin Kraliçesi" olarak taçlandırıldı. Yurt'un son şarkısı 'Boş Yere' de çıkar çıkmaz twitter'da trend topic listesine girdi.

            ANNELİK PROVASI
            Adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Hande Erçel, dün yeğeni ile çekilen bu karelerini paylaştı. Mavi'yle paylaşımına "Saçlarıyla oynanmasına bayılıyor. Özgür kız..." diye yazan 27 yaşındaki oyuncuya, "Annelik yakıştı" yorumu yağdı.

            NAZLANMADI!
            Güzel             oyuncu Naz Elmas, karantinayı hafta sonu tatil için gittikleri Göcek'te geçirdi. Eşi Erol Özmandıracı ile denize giren Elmas, "Şubat'ta Göcek başkadır. Çok soğuk ama bize ne..." notuyla paylaştığı bu kareyle şaşkınlık yarattı.
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            Haberler Saklambaç Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, önceki akşam Bebek Otel'den çıkarken objektiflere takıldı