Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, önceki akşam Bebek Otel'den çıkarken objektiflere takıldı. Maskelerini takıp önlemlerini alan ünlü çiftin, hafta sonundaki sokağa çıkma yasağını Bebek Otel'de baş başa geçirdikleri öğrenildi.
PATRON KAYAKTA
İş hayatındaki başarısını kayak sporuna da yansıtan Cem Hakko, hafta sonunu Bolu'daki evinde geçirdi. İş adamı, Kartalkaya'da da bol bol kayak yaptı.
BİNİCİLİK FASLI
Bir kedisi ve köpeği olan İman Casablanca, geçtiğimiz gün de haraya gitti. Atların sadakatinin kendisini çok etkilediğini belirten Faslı oyuncu, "Harada geçirdiğim zaman terapi gibi geliyor" dedi.