Dünyanın en pahalı mülklerinin kuralları var! Sahipleri yalıları neye göre boyardı?

Yüzyıllardır İstanbul'un en gözde yerleşim yeri olan Boğaz kıyıları, Osmanlı'nın son döneminde tamamen yapılaştı. Saraylar, köşkler, yalılar Anadolu ve Avrupa kıyılarına yayıldı. Bugün çoğu kimse farkına varmasa da bu yerleşimin de bir hiyerarşisi, çok katı uygulanan kuralları vardı.
DEVLETİN RENGİ KIRMIZI
Örneğin herkes istediği yere ev yapamazdı. Dinine, sınıfına göre belirli alanlardan çıkamazdı. Yaptığı binayı da yine öngörülen kurallar çerçevesinde boyardı. Kamu görevinde bulunanlar yalısının dışını "aşı rengi" denilen kırmızıya boyardı.
Müslümanlar açık renk, gayrimüslimler gri ve tonlarında boya uygulardı. Bu kurallara uymayanların yalılarına el konulduğu gibi kendileri de sürgüne yollanırdı.