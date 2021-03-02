Dünyanın en pahalı mülklerinin kuralları var! Sahipleri yalıları neye göre boyardı?

Yüzyıllardır İstanbul'un en gözde yerleşim yeri olan Boğaz kıyıları, Osmanlı'nın son döneminde tamamen yapılaştı. Saraylar, köşkler, yalılar Anadolu ve Avrupa kıyılarına yayıldı. Bugün çoğu kimse farkına varmasa da bu yerleşimin de bir hiyerarşisi, çok katı uygulanan kuralları vardı.