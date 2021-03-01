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    eşi 'a dönmek için düğmeye bastı: Ayak basmadan 1 milyon TL harcadılar

    , 'a dönmek için düğmeye bastı. Pandemi yüzünden geçtiğimiz sene uzak kaldığı Bodrum'da lüks bir villa satın alan Yalçın, evine mini bir club yaptırdı. Konforu için bir de VIP minibüs alan Yalçın, daha Bodrum'a ayak basmadan 1 milyon lira harcadı.

    UFUK ÖZCAN EDITORYAL
    Takvim
    1 milyon liralık Bodrum aşkı

    Sosyetik güzel Süreyya Yalçın eşi Ozan Baran ile birlikte senenin 9 ayını Miami'de geri kalan kısmını ise Bodrum'da yaşayarak geçiriyordu.

    Pandeminin çıktığı Aralık 2019 yılından itibaren Miami'de bulunan 4 milyon dolarlık malikanesinden ayrılmayan Süreyya Yalçın ile Ozan Baran, bu yazı Bodrum'daki evlerinde geçirmek için hazırlıklara başladı.

    Kendi tasarım olan bikinileri ve servet değerinde taktığı aksesuarları ile modanın öncülerinden olan Süreyya Yalçın, Türkbükü'nde bulunan mekanların en iyi müşteri arasında yerini alıyor.

        MEKANLAR ÜZÜLECEK
        Her defasında ödediği hesap kadar çalışanlara bahşiş bırakan Süreyya Yalçın, pandemi dolayısıyla Bodrum'daki villasının bir bölümünü club gibi dizayn ettirmiş. Eğlenceye düşkünlüğüyle bilinen Süreyya Yalçın, evine özel ses sistemi ve makaralı ses perdeleri de yaptırmayı ihmal etmemiş.

        Coronavirüs nedeniyle mekanlara gitmekten çekinen Yalçın, artık evinde yakın dostlarıyla eğlenecek. Tabi ki bu durum en çok mekancıları üzecek. Bu arada özel tasarım bir VIP minibüs de yaptıran Süreyya Yalçın, daha Bodrum'a adım atmadan 1 milyon lira harcayarak Ege sevdasını gözler önüne serdi.
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        Haberler Saklambaç Süreyya Yalçın eşi Ozan Baran Bodrum'a dönmek için düğmeye bastı: Ayak basmadan 1 milyon TL harcadılar