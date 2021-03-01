Coronavirüs nedeniyle mekanlara gitmekten çekinen Yalçın, artık evinde yakın dostlarıyla eğlenecek. Tabi ki bu durum en çok mekancıları üzecek. Bu arada özel tasarım bir VIP minibüs de yaptıran Süreyya Yalçın, daha Bodrum'a adım atmadan 1 milyon lira harcayarak Ege sevdasını gözler önüne serdi.