Sosyetik güzel Süreyya Yalçın eşi Ozan Baran ile birlikte senenin 9 ayını Miami'de geri kalan kısmını ise Bodrum'da yaşayarak geçiriyordu.
Pandeminin çıktığı Aralık 2019 yılından itibaren Miami'de bulunan 4 milyon dolarlık malikanesinden ayrılmayan Süreyya Yalçın ile Ozan Baran, bu yazı Bodrum'daki evlerinde geçirmek için hazırlıklara başladı.
Kendi tasarım olan bikinileri ve servet değerinde taktığı aksesuarları ile modanın öncülerinden olan Süreyya Yalçın, Türkbükü'nde bulunan mekanların en iyi müşteri arasında yerini alıyor.