ABD'NİN EN PAHALI DAİRESİ 238 MİLYON DOLAR

ABD'nin New York şehrindeki bir gökdelenin çatı katı 238 milyon dolara alıcı bularak, ülkede satılan en pahalı ev rekorunu kırdı. Wall Street Journal'ın haberine göre, Manhattan'da 220 Central Park South adresindeki gökdelenin çatı katı, Citadel yatırım fonu kurucusu Ken Griffin tarafından 238 milyon dolara satın alındı. Bu rakamın, şimdiye kadar ABD'de satılan en pahalı ev rekorunu kırdığı kaydedildi.