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    Kdilli'deki Yalısı'na istenen fiyat dudak uçuklattı

    İşadamı 'ya ait Kdilli'deki Yalısı, internetteki bir emlak sitesi üzerinden satılığa çıkarıldı. İlanda, Boğaz'a sıfır konumda 1600 metrekarelik arazi üzerine kurulu yalıya 1 milyar 884 milyon 690 bin lira istendiği bilgisi yer aldı. Brüt 800, net 700 metrekare alana kurulu yalının 10 oda, 4 salon, 7 banyoya sahip olduğu ve 40 yıl önce inşa edildiği açıklandı. 4 katlı lebiderya yapının krediye uygun olduğu vurgulandı. Çok özel kişilere ait mülklere komşu, müştemilatı ve havuzu da bulunan yalının takas edilmeyeceği de hatırlatıldı.

    Yalınız 249 milyon dolar

    İşadamı Yalçın Sabancı'ya ait Kandilli'deki Mahmut Nedim Paşa Yalısı, internetteki bir emlak sitesi üzerinden satılığa çıkarıldı. İlanda, Boğaz'a sıfır konumda 1600 metrekarelik arazi üzerine kurulu yalıya 1 milyar 884 milyon 690 bin lira istendiği bilgisi yer aldı.

    Brüt 800, net 700 metrekare alana kurulu yalının 10 oda, 4 salon, 7 banyoya sahip olduğu ve 40 yıl önce inşa edildiği açıklandı. 4 katlı lebiderya yapının krediye uygun olduğu vurgulandı.

    Çok özel kişilere ait mülklere komşu, müştemilatı ve havuzu da bulunan yalının takas edilmeyeceği de hatırlatıldı.

        VİYANA ELÇİSİYDİ
        Boğaz'ın en değerli mülklerinden birisi olan yapı Mahmut Nedim Paşa Yalısı olarak biliniyor. Fakat bahsedilen kişi ünlü Sadrazam Mahmut Nedim Paşa değil.

        Elçi Mahmut Nedim Bey (sonradan Paşa olur.) Bütün kaynaklar bu iki kişiyi karıştırır. Yalının sahibi olan Mahmut Nedim Bey, 1852'de doğdu. Erzurum Kethüdası Eşref Bey'in oğludur. İyi Fransızca'sının yanında Almanca, Rusça ve Rumca da bilirdi. Belgrad, Roma ve Viyana Elçiliği yaptı.

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            ABD'NİN EN PAHALI DAİRESİ 238 MİLYON DOLAR
            ABD'nin New York şehrindeki bir gökdelenin çatı katı 238 milyon dolara alıcı bularak, ülkede satılan en pahalı ev rekorunu kırdı. Wall Street Journal'ın haberine göre, Manhattan'da 220 Central Park South adresindeki gökdelenin çatı katı, Citadel yatırım fonu kurucusu Ken Griffin tarafından 238 milyon dolara satın alındı. Bu rakamın, şimdiye kadar ABD'de satılan en pahalı ev rekorunu kırdığı kaydedildi.

            YALÇIN SABANCI YENİDEN YAPTIRDI
            Yalı,             1942'de Mahmut Nedim Paşa'nın torunları Şükriye Şiyman ve Zeynep Şaziment tarafından sembolik bir fiyata Kızılay'a bağışlandı. Uzun yıllar Hemşire Yurdu olarak kullanıldı. Zamanla Kızılay'ın ilgisizliği nedeniyle harap oldu. Bağışlayanların istekleri unutuldu ve ilk olarak 1996'da satışa çıkarıldı. Daha sonra defalarca ihaleye çıkan yalı 2004'te Yalçın Sabancı tarafından satın alındı ve yıkılıp yeniden yaptırıldı.

            YALÇIN SABANCI KİMDİR?
            YA SA Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Hacı Ömer Sabancı'nın kardeşi Hacı Mehmet Sabancı'nın oğlu. 1943'te doğdu. Sabancı Holding'de 39 yıl çalıştı. Denizciliğe yöneldi. İnşaat, turizm, havacılık, tekstil ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri var.
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            Haberler Saklambaç Kandilli'deki Mahmut Nedim Paşa Yalısı'na istenen fiyat dudak uçuklattı