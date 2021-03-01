İşadamı Yalçın Sabancı'ya ait Kandilli'deki Mahmut Nedim Paşa Yalısı, internetteki bir emlak sitesi üzerinden satılığa çıkarıldı. İlanda, Boğaz'a sıfır konumda 1600 metrekarelik arazi üzerine kurulu yalıya 1 milyar 884 milyon 690 bin lira istendiği bilgisi yer aldı.
Brüt 800, net 700 metrekare alana kurulu yalının 10 oda, 4 salon, 7 banyoya sahip olduğu ve 40 yıl önce inşa edildiği açıklandı. 4 katlı lebiderya yapının krediye uygun olduğu vurgulandı.
Çok özel kişilere ait mülklere komşu, müştemilatı ve havuzu da bulunan yalının takas edilmeyeceği de hatırlatıldı.