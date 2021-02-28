ÜZÜM BAĞLARI DA VAR

Butik otelde üzüm yetiştiriciliği ve organik tarımın keyfini süren Kıvanç Tatlıtuğ, bu keyfini daha uzun ömürlü kılmak için de kolları sıvadı. Dedikodulara göre yakışıklı oyuncu, Urla'da 4 dönümlük bir arazi satın aldı.