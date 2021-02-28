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    , Ege'deki yatırımlarına yenisini ekledi: Eşi 'le 2 milyona arazi satın aldı

    'da evleri olan , Ege'deki yatırımlarına yenisini ekledi. Yakışıklı oyuncu, bu kez villa almak yerine 'da zeytin ve organik tarım da yapabileceği 4 dönümlük araziyi 2 milyona satın aldı.

    Çiftçi Kıvanç

    Doğa tutkusunu gayrimenkul yatırımlarına da yansıtan Kıvanç Tatlıtuğ için Ege aşkı bir başka… Özellikle Başak Dizer'le evlendikten sonra tüm yaz aylarını Bodrum ve Marmaris arasında teknesiyle mekik dokuyarak geçiren ünlü oyuncu, buralardan ev alarak da yatırımlar yapmıştı.

    Özellikle Bodrum aşığı olan Kıvanç Tatlıtuğ, gayrimenkulleri arasına da buradan aldığı iki ayrı villayı eklemişti.

    Pandeminin ardından herkes gibi doğa aşkı iyice kabaran yakışıklı oyuncu, sık sık eşi ve dostlarıyla Urla'daki bir bağ evine gitmeye başladı.

        ÜZÜM BAĞLARI DA VAR
        Butik otelde üzüm yetiştiriciliği ve organik tarımın keyfini süren Kıvanç Tatlıtuğ, bu keyfini daha uzun ömürlü kılmak için de kolları sıvadı. Dedikodulara göre yakışıklı oyuncu, Urla'da 4 dönümlük bir arazi satın aldı.

        İçerisinde zeytinlik ve üzüm bağları olan arazi için 2 milyon TL verdiği konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ'un hedefi burada organik tarım yapıp doğayla daha fazla iç içe olmak.

        Rol aldığı projeler ve özellikle de reklamlardan kazandığı paralarla gayrimenkul yatırımları yapmayı tercih eden ünlü oyuncunun bu konudaki akıl hocasının ise babasının olduğu biliniyor.

            ÜNLÜLERİN YENİ HOBİSİ


            Son dönemde magazin dünyasından birçok ünlü isim, çiftlik alıp organik tarıma başladı.

            Bu isimler arasında Burak Hakkı, Atilla Saral, Ege, Aslı Tandoğan, Demet Evgar, Özlem Tekin, Aslıhan Gürbüz ve Ata Demirer bulunuyor.

                EN DOĞAL ÇİFT


                İstanbul'da da Kemerburgaz'da doğayla baş başa olan ünlü çift, yaz aylarını da ya teknede ya da Bodrum'da geçirip doğanın keyfini sürüyor.
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