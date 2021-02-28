Doğa tutkusunu gayrimenkul yatırımlarına da yansıtan Kıvanç Tatlıtuğ için Ege aşkı bir başka… Özellikle Başak Dizer'le evlendikten sonra tüm yaz aylarını Bodrum ve Marmaris arasında teknesiyle mekik dokuyarak geçiren ünlü oyuncu, buralardan ev alarak da yatırımlar yapmıştı.
Özellikle Bodrum aşığı olan Kıvanç Tatlıtuğ, gayrimenkulleri arasına da buradan aldığı iki ayrı villayı eklemişti.
Pandeminin ardından herkes gibi doğa aşkı iyice kabaran yakışıklı oyuncu, sık sık eşi ve dostlarıyla Urla'daki bir bağ evine gitmeye başladı.