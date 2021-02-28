Geçtiğimiz gün Nike markasının 1.089 TL'lik 'Dunk' modeli için Nişantaşı'ndaki bir mağazasının kapısında sabah 10'da dikilen moda tutkunları, yine engel tanımadı.
Adidas, geçtiğimiz gün müşterilerine mesaj ve e-mail yoluyla Yeezy Boost 350 V2 Ash Blue, Yeezy 500 High Mist Slate ve Yeezy 500 High Shale Warm modellerinin satışa çıkacağını duyurdu.
Ayakkabıyı kaçırmamak için Adidas'ın resmi sitesinin başına geçenlerin yoğunluğu nedeniyle site, bir süreliğine çöktü. Saat 09.00 civarında üç ayakkabı ve farklı numaraları satışa açıldı.