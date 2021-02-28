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    Adidas'ın ve rapçi tasarladı: , , , ve sıraya girdi

    Moda tutkunları, alışveriş uğruna sabah sabah ayaklandı. Adidas'ın dün sabah saat 09.00'da internetten satışa çıkan Yeezy Boost marka 2.149 TL'lik ayakkabılarının 3 ayrı model ve numaraları, sadece 15 dakika içerisinde tükendi.

    Ayaklandılar!

    Geçtiğimiz gün Nike markasının 1.089 TL'lik 'Dunk' modeli için Nişantaşı'ndaki bir mağazasının kapısında sabah 10'da dikilen moda tutkunları, yine engel tanımadı.

    Adidas, geçtiğimiz gün müşterilerine mesaj ve e-mail yoluyla Yeezy Boost 350 V2 Ash Blue, Yeezy 500 High Mist Slate ve Yeezy 500 High Shale Warm modellerinin satışa çıkacağını duyurdu.

    Ayakkabıyı kaçırmamak için Adidas'ın resmi sitesinin başına geçenlerin yoğunluğu nedeniyle site, bir süreliğine çöktü. Saat 09.00 civarında üç ayakkabı ve farklı numaraları satışa açıldı.

        Bu ayakkabıya sahip olmak için cumartesi sabahı erkenden bilgisayar ve telefon başına geçenler, tam 2.149 TL'lik tüm model ile numaraları sadece 15 dakika içerisinde tüketti.

        TÜKETİM ÇILGINIYIZ
        Adidas Yeezy         giyebilmek için sabahın erken saatinde ayaklanan moda severler, Türkiye'deki tüketim çılgınlığını da bir kez daha gözler önüne serdi.

        Bu arada Adidas'ın ileri teknoloji ve rapçi Kanye West tasarımlarını birleştirdiği Yeezy Boost model ayakkabılarını dünya çapında Justin Bieber ile eşi Hailey Bieber ve Gigi Hadid gibi yıldızlar sürekli tercih ediyor.

            Türkiye'de ise bu ayakkabıları Kenan Doğulu'dan Engincan Ural'a, Burcu Esmersoy'dan Ebru Şahin'e kadar birçok ünlü isim giyiyor.

            Bu arada bu ayakkabılar için pandemi öncesinde de satışa çıktığı gün mağazalarda uzun kuyruklar oluşmuş; hatta Paris'te kuyruğa polis müdahele etmek zorunda kalmıştı.

            HER MODELİ VAR!
            Alışveriş tutkunu çiftte Adidas'ın Yeezy marka modelinin hemen hemen her rengi var. Hatta çift, bu ayakkabılarını bir örnek giymeyi de tercih ediyor.
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            Haberler Saklambaç Adidas'ın ve rapçi Kanye West tasarladı: Engincan Ural, Burcu Esmersoy, Ebru Şahin, Berkay ve Ada Şahin sıraya girdi