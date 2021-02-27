Tarihi çok eskilere dayanan İznik'in dillere destan çinileri, Hollywood yıldızlarının da kalbini fethetti. Sharone Stone gibi birçok yıldız, Hollywood'daki milyonlarca dolarlık malikanelerine İznik çinileri aldı. Türk kültürünün bu eşsiz parçalarının bilinen bir diğer sevdalısı da Oprah Winfrey... 2.6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadınları arasında yer alan ABD'li sunucu, 1995 yılında geldiği İstanbul'da Türk halılarıyla tanıştı. 2009 yılında yeniden İstanbul'a gelen Oprah Winfrey, bu sefer de İznik çinilerini keşfetti.