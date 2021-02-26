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    sporunu ihmal etmiyor

    Cemiyet hayatının ünlü ismi , sporunu ihmal etmiyor. Yaşam koçu ile beraber her gün Rumeli Hisarı ile Kuruçeşme arasında yürüyüş yapan Sabancı, gazetecileri selamlayıp yürüyüşüne devam etti. İşte 'nin sizler için hazırladığı 26 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Uygun adım marş marş

    Cemiyet hayatının ünlü ismi Pınar Sabancı, sporunu ihmal etmiyor. Yaşam koçu Şeyda Coşkun ile beraber her gün Rumeli Hisarı ile Kuruçeşme arasında yürüyüş yapan Sabancı, gazetecileri selamlayıp yürüyüşüne devam etti. Aydın Hamza.

    YILDIZLI PAYLAŞIM
    Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg, Instagram hesabının hikayeler bölümünde bir kullanıcının yaptığı Yıldız Tilbe'li kolajı paylaştı. Snoop Dogg'un bu paylaşımı Türk hayranları arasında "Bu ikilinin düeti harika olur" yorumlarına neden oldu.

    ZİRVEYE KURULDU
    Kuruluş Osman,     önceki akşamki bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Dizi; tüm kişiler kategorisinde % 13,46 izlenme oranı ve % 27,81 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde % 13,53 izlenme oranı ve % 26,58 izlenme payı alıp günün en çok izlenen yapımı oldu.

        ANNESİNİN KIZI TALIA
        Üç ay önce anne olan Ceyda Ateş, kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Buğra Toplusoy'la evliliğinden olan kızına Talia adını veren güzel oyuncu, kendisi gibi mavi gözlü minik yavrusunun bu karesine "Gökyüzü gözlüm... İyi ki geldin hayatımıza... Babasının minik kuşu... Bugün üç aylık oldu" yazdı.

        YAŞ GÜNÜ SARILMASI
        Sedef Avcı, kendisi gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı'nın yaş gününü bu kareyle kutladı. Annesi gibi Can da babasına sımsıkı sarılıp sevgisini böyle gösterdi.

        4X4'LÜK MUTLULUK
        Oyuncu         çift Pelin Akil ve Anıl Altan, ikiz kızlarıyla paylaştığı bu kareyle kalpleri ısıttı. Sempatik çiftin kızları Alin ve Lina, sevimlilikleriyle yine "Maşallah" yorumları aldı.
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        Haberler Saklambaç Pınar Sabancı sporunu ihmal etmiyor