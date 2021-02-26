Cemiyet hayatının ünlü ismi Pınar Sabancı, sporunu ihmal etmiyor. Yaşam koçu Şeyda Coşkun ile beraber her gün Rumeli Hisarı ile Kuruçeşme arasında yürüyüş yapan Sabancı, gazetecileri selamlayıp yürüyüşüne devam etti. Aydın Hamza.
YILDIZLI PAYLAŞIM
Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg, Instagram hesabının hikayeler bölümünde bir kullanıcının yaptığı Yıldız Tilbe'li kolajı paylaştı. Snoop Dogg'un bu paylaşımı Türk hayranları arasında "Bu ikilinin düeti harika olur" yorumlarına neden oldu.
ZİRVEYE KURULDU
Kuruluş Osman, önceki akşamki bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Dizi; tüm kişiler kategorisinde % 13,46 izlenme oranı ve % 27,81 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde % 13,53 izlenme oranı ve % 26,58 izlenme payı alıp günün en çok izlenen yapımı oldu.