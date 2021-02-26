ANNESİNİN KIZI TALIA

Üç ay önce anne olan Ceyda Ateş, kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Buğra Toplusoy'la evliliğinden olan kızına Talia adını veren güzel oyuncu, kendisi gibi mavi gözlü minik yavrusunun bu karesine "Gökyüzü gözlüm... İyi ki geldin hayatımıza... Babasının minik kuşu... Bugün üç aylık oldu" yazdı.