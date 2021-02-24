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    şimdi de Beyonce’nin ile işbirliği yaptığı kıyafeti giydi

    Sürekli dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini giyen , şimdi de Beyonce’nin ile işbirliği yaparak piyasaya sürdüğü takımını ’de ilk giyen isim oldu. Akalın’ın eşofman altına giydiği ayakkabılar ise geçer not almadı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 23 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Demet style!

    Sürekli dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini giyen Demet Akalın, şimdi de Beyonce'nin Adidas ile işbirliği yaparak piyasaya sürdüğü takımını Türkiye'de ilk giyen isim oldu. Akalın'ın eşofman altına giydiği ayakkabılar ise geçer not almadı.

    NE KADAR EKMEK O KADAR KÖFTE
    Demet Şener, önceki gün 15 dakika yürüyüp 30 dakika koşu yaptı. 43 yaşındaki iki çocuk annesi eski manken, spor sonrası bu karesine de "Ne kadar ekmek, o kadar köfte" yazdı.

    BAYRAK ASTI CEZA YAĞDI
    İş insanı İlhan Doğan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Doğan, iş hayatında büyük başarılar elde ittiği Almanya'da ırkçı saldıralara maruz kaldığını söyledi ve ekledi: "Evime Türk Bayrağı astıktan sonra Maliye 2.5 milyon euro para cezası kesti."

        KALPTEN DİLEDİ
        Alman oyuncu Wilma Elles, önceki gün Salon Tuğba adlı bir gelinlik mağazasının açılışını yaptı. İkizlerinin babasından ayrılan Elles, "Ben aşk kadınıyım" diyerek yeniden evlenmeyi diledi.

        UYUMLU DOSTLUK
        Sempatik oyuncu Ahmet Kural, sosyal medyayı renklendirdi. Kural, sevimli köpeğine de kendisi gibi güneş gözlüğü taktı ve paylaşımına "Timba'yla sabah keyfi" yazdı.

        MEKSİKA'DA RÖTARLI BALAYI
        Geçtiğimiz         Ağustos ayında dünya evine giren Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, iş yoğunlukları nedeniyle balayına çıkamamıştı. Senaryo gereği diziden ayrılan Bayat ve dizisi final yapan Elçin, önceki gün Meksika'ya gitti. Çift, Meksika'daki iç ısıtan bu pozları verdi.

            AİLE BOYU BENZERLİK
            Akıncı'nın             güzel oyuncusu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızlarıyla bu pozlarını paylaştı. Minik Vina, her zamanki gibi sevimliliğiyle dikkat çekti. Birbirlerinin adeta kopyası olan Boz, Erdeniz ve Vina ise "Aile boyu benzerlik" dedirtti.
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            Haberler Saklambaç Demet Akalın şimdi de Beyonce’nin Adidas ile işbirliği yaptığı kıyafeti giydi