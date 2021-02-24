Sürekli dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini giyen Demet Akalın, şimdi de Beyonce'nin Adidas ile işbirliği yaparak piyasaya sürdüğü takımını Türkiye'de ilk giyen isim oldu. Akalın'ın eşofman altına giydiği ayakkabılar ise geçer not almadı.
NE KADAR EKMEK O KADAR KÖFTE
Demet Şener, önceki gün 15 dakika yürüyüp 30 dakika koşu yaptı. 43 yaşındaki iki çocuk annesi eski manken, spor sonrası bu karesine de "Ne kadar ekmek, o kadar köfte" yazdı.
BAYRAK ASTI CEZA YAĞDI
İş insanı İlhan Doğan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Doğan, iş hayatında büyük başarılar elde ittiği Almanya'da ırkçı saldıralara maruz kaldığını söyledi ve ekledi: "Evime Türk Bayrağı astıktan sonra Maliye 2.5 milyon euro para cezası kesti."