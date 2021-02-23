Zenginin parası, züğürdün çenesini yormaya devam ediyor!
Bu seferki ultra lüks haberimizin başrolünde Selma Çilek ile Sinan Çiftçi, yer alıyor.
Tasarımcı Çilek ile iş insanı Çiftçi, gittikleri Maldivler'de tam 17 gün kaldı.
Zenginin parası, züğürdün çenesini yormaya devam ediyor!
Bu seferki ultra lüks haberimizin başrolünde Selma Çilek ile Sinan Çiftçi, yer alıyor.
Tasarımcı Çilek ile iş insanı Çiftçi, gittikleri Maldivler'de tam 17 gün kaldı.
Arkadaşlarının bile "Maldivler'e mi taşındınız?" diye espriler yaptığı çift, konaklamak için de Ozen Reserve Bolifushi isimli oteli tercih etti.
EGZOTİK ADADA KEYİF
Selma Çilek ve Sinan Çiftçi'nin kaldıkları oda ise okyanus üzerindeki en lüks odaydı…
Geceliği 6.500 dolar olan odalarında minik bebekleriyle deniz ve güneşin keyfini süren Selma Çilek ve Sinan Çiftçi, tatil sonunda ise otele 106 bin 250 dolar ödedi.
Selma Çilek ve Sinan Çiftçi'nin sadece otele yaptıkları 743 bin TL ile İstanbul'da 3 odalı güzel bir daire, Bodrum'da bahçeli bir yazlık ya da güzel bir otomobil almanız mümkün.
DENİZE KAYDIRAKLA GİRDİLER
İkilinin konakladığı bu ultra lüks okyanus üzeri villada, kendilerine ait kaydırak bile vardı.
Oda, eşsiz manzarasıyla da adeta cennetten bir köşe gibi.