Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Instagram’sız hayata ancak 12 gün dayanabildi

    Hercai'nin yıldızı , bir süre önce sosyal medya detoksu yapacağını söyleyerek tüm hesaplarını kapattı. Güzel oyuncunun, Instagram’sız hayatı ancak 12 gün sürebildi. Şahin dün “Ve geri döndüm” diyerek bu kareyi paylaştı. İşte 'nin sizler için hazırladığı 23 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Sosyal detoks 12 gün sürdü

    Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bir süre önce sosyal medya detoksu yapacağını söyleyerek tüm hesaplarını kapattı. Güzel oyuncunun, Instagram'sız hayatı ancak 12 gün sürebildi. Şahin dün "Ve geri döndüm" diyerek bu kareyi paylaştı.

    GÜL GİBİ ÖNLEM
    Eski sunucu Gül Gölge, önceki gün Bebek'te objektife takıldı. Boş sokaklara rağmen maskesini takıp önlemini alan Gölge, markete gittiğini söyledi. Aydın HAMZA.

    DOSTÇA AYRILIK
    Melike İpek Yalova, iki yıllık eşi Altuğ Gültan'dan boşanacağını açıkladı. Güzel oyuncu, ayrılık kararın da karşılıklı ve dostça alındığını söyledi.

        AŞKI DEĞİL ANNESİYMİŞ
        Son günlerde sık sık Maldivler'den tek başına paylaşım yapan Serenay Sarıkaya'nın yanında gizemli sevgilisi olduğu iddia edildi. Ünlü oyuncu, dün annesi Ümran Hanım'la bu karelerini paylaşıp Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz" yazdı.

        SON MODA ELEŞTİRİ!
        POP müziğin ünlü ismi Ece Seçkin, bir fotoğraf paylaştı; ortalık karıştı. Yeni projesi için saçlarını lilaya boyatan Seçkin, kıyafetinin ense kısmındaki göz detayını paylaştı. Ece Seçkin'e "Bu göz, İlluminati simgesi mi?" yorumları yağdı.

        KEDİ BESLEMEK SANATTIR
        Evinde bir kedisi olan Burcu Özberk, önceki gün hayvan severliğini konuşturdu. Güzel oyuncu, yanına gelen bir kediye balık verirken paylaştığı bu karesine "Kedi besleme sanatı" yazdı.

            ROMANTİK KUTLAMA
            Hande Subaşı, önceki gün 37. yaş gününü sevgilisi Alican Ulusoy'la kutladı. Sosyetik iş insanı, güzel aşkına üzerinde 'minik' yazan bir pasta yaptırdı.

            DUDAK UÇUKLATAN PARA
            Beymen, internet sitesinde çöp sepeti sattı! Fornasetti marka "dudak baskılı" sepetin fiyatı dudak uçuklattı. Çünkü çöp atılması için tasarlanan sepetin fiyatı tam 12.950,00 liraydı. Tanıtımda yüzde 90'ının demir, yüzde 10'unun pirinç kaplama olduğu yazıldı. Hatta 2021 ilkbahar yaz kreasyonu olduğu vurgulandı. Kargo hizmetinin bedava olduğu aktarıldı. Firmanın diğer ürünlerinin fiyatı da çöp tenekesinden farksızdı. Ancak yaklaşık 13 bin TL'lik öpücük, sosyal medyayı da salladı.

            AYAK basma pedalı eksik. O da olsa 15 bin!
            PARASINI çöpe atmak isteyenlere!
            ÇÖPÜ ağzında öğütüyor mu acaba!
            İNDİRİME girmiş. 14.950 tl idi en son!
            ZENGİNİN çöpü bile kıymetli.
            BUNU alanın çöpüne talibim!
            KENDİSİYLE öpüşebiliyor muyuz acaba!
            ÇÖPÜ öğütüp alttan yemek veriyor herhalde.
            DUDAK canlanıp öpse bile o para etmez.
            %90 demir %10 pirinçmiş. metalurji güzel bir alan
            KARGONUN ücretsiz olması beni cezbetti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Saklambaç Ebru Şahin Instagram’sız hayata ancak 12 gün dayanabildi