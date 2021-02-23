AYAK basma pedalı eksik. O da olsa 15 bin!

PARASINI çöpe atmak isteyenlere!

ÇÖPÜ ağzında öğütüyor mu acaba!

İNDİRİME girmiş. 14.950 tl idi en son!

ZENGİNİN çöpü bile kıymetli.

BUNU alanın çöpüne talibim!

KENDİSİYLE öpüşebiliyor muyuz acaba!

ÇÖPÜ öğütüp alttan yemek veriyor herhalde.

DUDAK canlanıp öpse bile o para etmez.

%90 demir %10 pirinçmiş. metalurji güzel bir alan

KARGONUN ücretsiz olması beni cezbetti.