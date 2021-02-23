Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bir süre önce sosyal medya detoksu yapacağını söyleyerek tüm hesaplarını kapattı. Güzel oyuncunun, Instagram'sız hayatı ancak 12 gün sürebildi. Şahin dün "Ve geri döndüm" diyerek bu kareyi paylaştı.
GÜL GİBİ ÖNLEM
Eski sunucu Gül Gölge, önceki gün Bebek'te objektife takıldı. Boş sokaklara rağmen maskesini takıp önlemini alan Gölge, markete gittiğini söyledi. Aydın HAMZA.
DOSTÇA AYRILIK
Melike İpek Yalova, iki yıllık eşi Altuğ Gültan'dan boşanacağını açıkladı. Güzel oyuncu, ayrılık kararın da karşılıklı ve dostça alındığını söyledi.