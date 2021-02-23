Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'u hortum vurdu ve gibi zenginler kaçtı: Milyonluk villalarını birbiri ardına satışta

    e'nin Venedik'i olarak bilinen dillere destan , hortumun ardından bu görüntüye kavuştu. Evler kadar, lüks yatlar da aşırı rüzgar nedeniyle büyük hasar gördü. Panikleyen zenginler de 11 Şubat'taki felaketin ardından milyonluk villalarını birbiri ardına satışa çıkardı… ile , her yaz Alaçatı Port'taki lüks evlerinde uzun süre kalıyor.

    Hortum satışı

    Türkiye'nin en gözde tatil adreslerinden Çeşme Alaçatı, 11 Şubat'ta hortum felaketi yaşadı. Hortum ve aşırı rüzgar; araçları havaya kaldırdı, evlerin çatılarını uçurdu ve 16 kişinin yaralanmasına neden oldu.

    En büyük hasar ise ev fiyatlarının 10 milyon TL'ye çıktığı bölgenin en lüks projesi Alaçatı Port'ta yaşandı. Aralarında Tuncay Özilhan ve Caroline Koç gibi Türkiye'nin en önde gelen isimlerinin evlerinin bulunduğu projedeki birçok ev, büyük hasar gördü.

    BATAKLIĞA YAPILDI
    Çeşme yarımadasının güneyindeki bataklık vasıflı bir arazi üzerine kurulan Port Alaçatı'nın hemen önünde demirle lüks yatlar da battı.

        Uzmanlar da Alaçatı'daki hortumun ardından "Dünyada bin yılın en sıcak dönemleri yaşanıyor. 1960 yılından sonra en şiddetli küresel ısınmayı yaşıyoruz. Artık 'pik' yaptığı süreçteyiz. Ekstrem hava olaylarını sık göreceğiz. Türkiye'de de daha fazla hortum, kasırga, yağmur, sel felaketi gibi doğa olayları gerçekleşecektir" açıklaması yapınca zenginler panikledi.

        EN UCUZU 2 MİLYON 750 BİN TL
        Denizin hemen kıyısında bulunan Alaçatı Port'taki birçok ev, felaketin yaşandığı 11 Şubat tarihinden itibaren satışa çıktı. Sahibinden.com'da ilanda olan onlarca lüks evin fiyatları da 10 ile 2 milyon 750 bin TL arasında değişiyor.

        Aynı şekilde 11 Şubat tarihinden itibaren birçok ev sahibi de villalarını kiralamak için kolları sıvadı. Alaçatı Port'ta sezonluk kiralama ücreti de 400 bin TL'ye çıkıyor.


            HER GÜN İLAN EKLENİYOR
            Emlak sitelerine bakıldığında Alaçatı Port'taki villaların satışa sunulmasında hortumun yaşandığı 11 Şubat tarihinden sonra büyük artış olduğu görülüyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Saklambaç Alaçatı Port'u hortum vurdu Yasemin ve İzzet Özilhan gibi zenginler kaçtı: Milyonluk villalarını birbiri ardına satışta