Türkiye'nin en gözde tatil adreslerinden Çeşme Alaçatı, 11 Şubat'ta hortum felaketi yaşadı. Hortum ve aşırı rüzgar; araçları havaya kaldırdı, evlerin çatılarını uçurdu ve 16 kişinin yaralanmasına neden oldu.
En büyük hasar ise ev fiyatlarının 10 milyon TL'ye çıktığı bölgenin en lüks projesi Alaçatı Port'ta yaşandı. Aralarında Tuncay Özilhan ve Caroline Koç gibi Türkiye'nin en önde gelen isimlerinin evlerinin bulunduğu projedeki birçok ev, büyük hasar gördü.
BATAKLIĞA YAPILDI
Çeşme yarımadasının güneyindeki bataklık vasıflı bir arazi üzerine kurulan Port Alaçatı'nın hemen önünde demirle lüks yatlar da battı.