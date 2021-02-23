En büyük hasar ise ev fiyatlarının 10 milyon TL'ye çıktığı bölgenin en lüks projesi Alaçatı Port'ta yaşandı. Aralarında Tuncay Özilhan ve Caroline Koç gibi Türkiye'nin en önde gelen isimlerinin evlerinin bulunduğu projedeki birçok ev, büyük hasar gördü.