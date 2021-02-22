Parayla saadet olmuyor! İşte dünyanın en pahalı boşanmaları...





BETTINA HAKKO-CEM HAKKO / 17 MİLYON LİRA

Bettina Hakko, 23 yıllık eşi Cem Hakko'dan tek celsede boşandı. 5 milyon TL nakit, 10 milyon 220 bin TL'lik şirket hissesi ve 1 milyon 752 bin TL değerinde gayri mülk olmak üzere toplam 17 milyon TL tazminat aldı.



HAROLD HAMM-SUE ANN HAMM / 15 MİLYAR DOLAR

ABD'li milyarder işadamı Harold Hamm, 26 yıllık eşi Sue Ann Hamm'dan 2014'te ayrıldı. Yıllık serveti 6.9 milyar dolar olan Hamm, boşanmak için servetinin yarısını (o dönem 15 milyar dolar) eşine vermek zorunda kaldı.



BERNİE ECCLESTONE-SLAVİCA ECCLESTONE / 1.2 MİLYAR DOLAR

Formula 1'in patronu 23 yıllık Slavica Ecclestone'den 2009'da ayrıldı. Servetinin yarısını eşine ödemek zorunda kaldı.