Parayla saadet olmuyor! İşte dünyanın en pahalı boşanmaları...

Feryal Gülman 23 yıllık eşine kendisini aldattığı için boşanma davası açtı. 400 milyon lira tazminat istedi.
Yılan hikayesine dönen boşanma davası hala sonuçlanmadı.
BETTINA HAKKO-CEM HAKKO / 17 MİLYON LİRA
Bettina Hakko, 23 yıllık eşi Cem Hakko'dan tek celsede boşandı. 5 milyon TL nakit, 10 milyon 220 bin TL'lik şirket hissesi ve 1 milyon 752 bin TL değerinde gayri mülk olmak üzere toplam 17 milyon TL tazminat aldı.
HAROLD HAMM-SUE ANN HAMM / 15 MİLYAR DOLAR
ABD'li milyarder işadamı Harold Hamm, 26 yıllık eşi Sue Ann Hamm'dan 2014'te ayrıldı. Yıllık serveti 6.9 milyar dolar olan Hamm, boşanmak için servetinin yarısını (o dönem 15 milyar dolar) eşine vermek zorunda kaldı.
BERNİE ECCLESTONE-SLAVİCA ECCLESTONE / 1.2 MİLYAR DOLAR
Formula 1'in patronu 23 yıllık Slavica Ecclestone'den 2009'da ayrıldı. Servetinin yarısını eşine ödemek zorunda kaldı.
JEFF BEZOS- MACKENZIE BEZOS / 38 MILYAR DOLAR
Amazon'un eski CEO'su Jeff Bezos gönlünü Lauren Sanchez'e kaptırınca eşi MacKenzie'den ayrılmaya karar verdi. 25 yıllık eşine tam 38 milyar dolar ödedi.
ROMAN ABRAMOVİCH VE IRİNA ABRAMOVİCH / 300 MİLYON $
Rus-İsrailli milyarder iş adamı Roman Abramovich, 2007'de eşi Irina'yı aldattı. Eşine 300 milyon dolar nafaka ödemek zorunda kaldı.
ADNAN KAŞIKÇI-SÜREYYA KAŞIKÇI / 874 MİLYON DOLAR
İş adamı ve silah tüccarı Adnan Kaşıkçı'dan ayrılan Süreyya Kaşıkçı 874 milyon dolar tazminat almıştı.
DMİTRİY RIBOLOVLEV-ELENA RYBOLOVLEV / 4.5 MİLYAR DOLAR
AS Monaco kulübünün de sahibi olan Rus iş adamı Dmitriy, eşinden boşanmak istedi. Elana, tam 4.5 milyar dolarlık nafakayı cebe indirdi.
En zenginler listesine girdi.