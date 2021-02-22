Milyonların havada uçuştuğu emlak sektöründe satılığa çıkan bir villanın reklamı yüksek parasıyla olmasa da içeriğiyle yüzleri gülümsetti. İstanbul'un en zenginlerinin ikametgah ettiği Beykoz Acarkent'te satışa çıkan lüks villanın fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi. 26 milyon lira istenen ve "Sıradışı mimarisiyle satılık villa" başlığıyla yayınlanan ilan sıradışı fotoğraflarıyla olay oldu.