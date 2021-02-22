Milyonların havada uçuştuğu emlak sektöründe satılığa çıkan bir villanın reklamı yüksek parasıyla olmasa da içeriğiyle yüzleri gülümsetti. İstanbul'un en zenginlerinin ikametgah ettiği Beykoz Acarkent'te satışa çıkan lüks villanın fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi. 26 milyon lira istenen ve "Sıradışı mimarisiyle satılık villa" başlığıyla yayınlanan ilan sıradışı fotoğraflarıyla olay oldu.
ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU
İçinde hamam, sauna gibi konforu olan, müstakil havuzu ve gösterişli bahçesiyle dikkat çeken villanın fotoğraflarında yer alan klimaya bağlı su şişesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Gösterişli salonda su akıtan klimanın hortumuna takılı şişe espri konusu oldu. İlan sosyal medyada gündem olunca, emlakçılar hemen fotoğrafları kaldırdı. Gösterişli dekoru ve muhteşem manzarasından çok salondaki klimasıyla konuşulan sıradışı ilana şöyle komik yorumlar yapıldı.
BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
İlan, ilk halinde gözüken su şişesi yüzünden espri konusu olunca klima sökülüp yeni fotoğraflarla tekrar yayınlandı.
Twitter;
İlanın başlığında sıradışı yazıyor. Gerçekten sıradışı olmuş.
Süper bir mimari olmuş. Gerçekten şişe salona ışık saçmış. Bence yaygınlaşmalı.
Şişe için para istemiyorlardır heralde. Evi alana hediye ederler.
Şişede biriken suyu ütüde kullanacaklar.
Tam akıllı villa. Tasarruflu ev işte.
Normalde 32 milyon liraydı. Klima bozuk diye 26 milyon liraya inmişler.
Şişeyi kendimiz getirsek pazarlık payı olabilir mi acaba?