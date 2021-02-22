ÜNLÜ isimlerin bakımlı ciltlerinin arkasında Altın maskeler çıktı. Bella Hadid'den Irina Shayk'a kadar güzellik ikonlarının birçoğu 24K altının iyileştirici özelliklerinden yardım alıyor. Rus model Irina Shayk da dudak bakımını 24 karatlık altın maskelerle yaptığını açıkladı. 35 yaşındaki model, "Sabahları yüzümü soğuk suyla yıkar ve yüzümde buz gezdiririm. Sonra da kremlerimi sürerim. Dudak bakımına düşkünüm. Altın maskeler çok iyi nemlendiriyor" dedi.
129 dolar fiyatı olan maskeleri ülkemizde de Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay ve Ebru Şancı gibi ünlüler sık sık kullanıyor. Cildine özen gösteren oyuncu Serenay Sarıkaya, hem düzenli olarak cilt bakımı yaptırıyor hem de aralıklarla altın maskesi yaparak cildinin parlamasını sağlıyor. Nurgül Yeşilçay da altın maske ile hücrelerini yenileyerek taze ve parlak bir cilde kavuştuğunu söylüyor.
35 yaşındaki Irina Shayk, düzenli yaptığı altın maskesiyle dudaklarının daha dolgun göründüğünü söyledi.
44 yaşındaki Yeşilçay, parlak cildiyle biliniyor.
129 dolar fiyatı olan maskeleri ülkemizde de Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay ve Ebru Şancı gibi ünlüler sık sık kullanıyor. Cildine özen gösteren oyuncu Serenay Sarıkaya, hem düzenli olarak cilt bakımı yaptırıyor hem de aralıklarla altın maskesi yaparak cildinin parlamasını sağlıyor. Nurgül Yeşilçay da altın maske ile hücrelerini yenileyerek taze ve parlak bir cilde kavuştuğunu söylüyor.
35 yaşındaki Irina Shayk, düzenli yaptığı altın maskesiyle dudaklarının daha dolgun göründüğünü söyledi.
44 yaşındaki Yeşilçay, parlak cildiyle biliniyor.