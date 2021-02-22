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    Altın kızlar! İrina Shayk’tan ’e, ’dan ’ya...

    Bakımlı görünmek için neredeyse bir servet harcayan ünlü isimlerin son favorisi ‘Altın maskeler’ oldu. İrina Shayk’tan ’e, ’dan ’ya kadar bir çok ünlü isim, altın maskelerle güzelliklerine güzellik katıyorlar!

    Altın kızlar
    ÜNLÜ isimlerin bakımlı ciltlerinin arkasında Altın maskeler çıktı. Bella Hadid'den Irina Shayk'a kadar güzellik ikonlarının birçoğu 24K altının iyileştirici özelliklerinden yardım alıyor. model Irina Shayk da dudak bakımını 24 karatlık altın maskelerle yaptığını açıkladı. 35 yaşındaki model, "Sabahları yüzümü soğuk suyla yıkar ve yüzümde buz gezdiririm. Sonra da kremlerimi sürerim. Dudak bakımına düşkünüm. Altın maskeler çok iyi nemlendiriyor" dedi.

    129 dolar fiyatı olan maskeleri ülkemizde de Serenay Sarıkaya, Nurgül Yeşilçay ve Ebru Şancı gibi ünlüler sık sık kullanıyor. Cildine özen gösteren oyuncu , hem düzenli olarak cilt bakımı yaptırıyor hem de aralıklarla altın maskesi yaparak cildinin parlamasını sağlıyor. Nurgül Yeşilçay da altın maske ile hücrelerini yenileyerek taze ve parlak bir cilde kavuştuğunu söylüyor.



    35 yaşındaki , düzenli yaptığı altın maskesiyle dudaklarının daha dolgun göründüğünü söyledi.



    44 yaşındaki Yeşilçay, parlak cildiyle biliniyor.
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