Çocuklarıyla birlikte 8 Şubat'ta Coronavirüs'e yakalandığını açıklayan Emina Jahovic'i önceki gün görenler gözlerine inanamadı!
39 yaşındaki Sırp şarkıcı, Covid-19'a yakalandığı dönem "Corona'ya virüs diyorlar ama bence bu bir zehir. Ne tat ne de koku alabiliyorum. Her yerim ağrıyor. Şu anda güzel bir çiçeğin ya da kahvenin kokusu duymak ne kadar kıymetliymiş çok iyi anladım" demişti.
'İYİ HİSSETMİYORUM'
Bu sözlerini çabuk unutan Emina Jahovic, daha yeni karantinadan çıkmış olmasına rağmen maskesiz bir şekilde yürüdü. Yanındaki kadın arkadaşının aksine kalabalığın içerisinde tedbirsiz dolaşan Emina Jahovic, gazetecilerle de ayaküstü sohbet etti.