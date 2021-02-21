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    Nerede maske nerede mesafe? koronavirüse yakalandığı günleri çabuk unuttu!

    tatilinde çocuklarıyla Coronavirüs'e yakalanan , yaşadığı sıkıntılı süreci çabuk unuttu. Önceki gün 'te görüntülenen Sırp şarkıcı, kalabalığa rağmen maskesini uzun süre takmadı.

    Yürüyen tehlike!

    Çocuklarıyla birlikte 8 Şubat'ta Coronavirüs'e yakalandığını açıklayan Emina Jahovic'i önceki gün görenler gözlerine inanamadı!

    39 yaşındaki Sırp şarkıcı, Covid-19'a yakalandığı dönem "Corona'ya virüs diyorlar ama bence bu bir zehir. Ne tat ne de koku alabiliyorum. Her yerim ağrıyor. Şu anda güzel bir çiçeğin ya da kahvenin kokusu duymak ne kadar kıymetliymiş çok iyi anladım" demişti.

    'İYİ HİSSETMİYORUM'
    Bu sözlerini çabuk unutan Emina Jahovic, daha yeni karantinadan çıkmış olmasına rağmen maskesiz bir şekilde yürüdü. Yanındaki kadın arkadaşının aksine kalabalığın içerisinde tedbirsiz dolaşan Emina Jahovic, gazetecilerle de ayaküstü sohbet etti.

        "Şu an maskem yok" diyerek yaptığı ihmalkarlığın altını çizen Sırp şarkıcı, "Yeni toparlandım, çok hastaydım. Çocuklarla kendimizi iyi hissetmiyoruz; biraz toparlanmamız lazım" diyerek ağızları açıkta bıraktı.

        Rumeli Hisarı'na doğru maskesiz bir şekilde yürüyen Jahovic'in bu akıllanmaz tavrı, "Yürüyen tehlike Emina" yorumları yaptırdı.

        MUSTİ'YE ŞOK SUÇLAMA
        Bu arada Haziran 2018'de boşandığı eski eşi Mustafa Sandal'a haciz davası açan Sırp şarkıcı, şu iddialarda bulundu:

            "Belgrad'dan alması gereken evi almadı, çocuklarımızın özel sağlık sigortası ve tatil masraflarını karşılamadı. Boşandığımız tarihten itibaren 32 ay geçmesine rağmen 26 aylık sürede hiçbir şekilde nafaka ödemedi." Bu sözler üzerine ise gözler Sandal'a çevrildi.
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            Haberler Saklambaç Nerede maske nerede mesafe? Emina Jahovic koronavirüse yakalandığı günleri çabuk unuttu!