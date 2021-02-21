39 yaşındaki Sırp şarkıcı, Covid-19'a yakalandığı dönem "Corona'ya virüs diyorlar ama bence bu bir zehir. Ne tat ne de koku alabiliyorum. Her yerim ağrıyor. Şu anda güzel bir çiçeğin ya da kahvenin kokusu duymak ne kadar kıymetliymiş çok iyi anladım" demişti.