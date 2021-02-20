Güzel oyuncu Gizem Karaca, önceki gün gittiği bir at çiftliğinde renkli görüntüler sergiledi. Karaca, beyaz bir atla çekilmiş kareleriyle "Sohbet koyu" esprileri yaptırdı.
SANATIN USTASI
Usta sanatçı Erol Evgin'den hayranlarına müjde... Evgin, yaptığı resimleri Instagram'da açtığı Erol Evgin Art Gallery sayfasından hayranlarıyla buluşturuyor.
ARTIK İNCE ELEYECEK
Dolunay Soysert, önceki gün Etiler'deydi. Rol aldığı son projeleri tutmayan ünlü oyuncu, "Hepsi bende anı olarak kalacak. Ama doğru proje de yer almak istiyorum" dedi. Aydın HAMZA