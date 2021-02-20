SEVGİLİ DESTEĞİ

Kaan Yıldırım'dan aşkına destek… Ünlü oyuncu, önceki akşam Instagram'da Hadise'nin dün piyasaya çıkan albümündeki 'Olsun' isimli şarkıyı paylaşıp güzel popçuya aşkını da bir kez daha ilan etti.