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    önceki gün gittiği bir at çiftliğinde renkli görüntüler sergiledi

    Güzel oyuncu , önceki gün gittiği bir at çiftliğinde renkli görüntüler sergiledi. Karaca, beyaz bir atla çekilmiş kareleriyle “Sohbet koyu” esprileri yaptırdı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 20 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Hayat sohbeti

    Güzel oyuncu Gizem Karaca, önceki gün gittiği bir at çiftliğinde renkli görüntüler sergiledi. Karaca, beyaz bir atla çekilmiş kareleriyle "Sohbet koyu" esprileri yaptırdı.

    SANATIN USTASI
    Usta sanatçı Erol Evgin'den hayranlarına müjde... Evgin, yaptığı resimleri Instagram'da açtığı Erol Evgin Art Gallery sayfasından hayranlarıyla buluşturuyor.

    ARTIK İNCE ELEYECEK
    Dolunay Soysert, önceki gün Etiler'deydi. Rol aldığı son projeleri tutmayan ünlü oyuncu, "Hepsi bende anı olarak kalacak. Ama doğru proje de yer almak istiyorum" dedi. Aydın HAMZA

        TEMPOSU YOĞUN
        Berkay, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Pandemi sürecinde yeni şarkılarıyla ilgilendiğini söyleyen popçu, bir yandan da yeni kuracağı müzik şirketi için de yoğun bir tempoda çalışıyor.

        SEVGİLİ DESTEĞİ
        Kaan Yıldırım'dan aşkına destek… Ünlü oyuncu, önceki akşam Instagram'da Hadise'nin dün piyasaya çıkan albümündeki 'Olsun' isimli şarkıyı paylaşıp güzel popçuya aşkını da bir kez daha ilan etti.

        VİNA'YLA ETİLER GEZİNTİSİ
        Akıncı'nın         güzel oyuncusu Müge Boz, önceki gün eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina'yla Etiler'deydi. Dizinin çok güzel gittiğini söyleyen güzel oyuncu, "Setten kalan vaktimle de ailemleyim" dedi. Doğan SAVAŞ


            TRENDE UYDU
            Trendleri yakından takip eden Yasemin Özilhan da Prada modasına uydu. Sosyetik güzel, 16 bin TL'lik ceketiyle de aracının içerisinde böyle poz verip havasını attı.
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            Haberler Saklambaç Gizem Karaca önceki gün gittiği bir at çiftliğinde renkli görüntüler sergiledi