Amerikalı tarihçi D. Matlock iddia etti: "Amerika'yı Türkler keşfetti"

Bugün herkes kendi neslinin izlerini Türkler'e dek sürebilir. Bu tüm dinlerin, dillerin de tek bir kaynaktan çıktığını gösteriyor: Türkler'den! Finlandiya'da Kırkpınar diye bir yer var! Hintliler'in Kutsal Kitabı Mahabharata Türkler'in tarihlerini anlatıyor. Yunanlılar'ın büyük tanrısı Zeus'un ismi de Türkçe. Yakın tarihte İrlandalılar, Galiler ve İskoçyalılar'ın DNA'sı incelendi ve Altay'dan geldikleri kanıtlandı.