Amerikalı tarihçi D. Matlock iddia etti: "Amerika'yı Türkler keşfetti"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemi "Vikingler ve Odin Türk'tür" teziydi… İsveç tarihinin kurucusu olan Prof. Sven Lagerbring'in yıllardır tartışma konusu olan bu savunuşu, sosyal medyada derin tartışmalara yol açtı.
Tartışmaya şimdi de ABD'li tarihçi Gene D. Matlock'un yazdığı "Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz" kitabındaki bilgiler de dahil oldu.
Matlock'un şu tezleri, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açıyor: "Elimi neye atsam önünde sonunda her şeyin kaynağı olarak karşıma Türkler ve coğrafya olarak da Türkiye ve Orta Asya çıkıyordu.