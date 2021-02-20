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    Amerikalı tarihçi D. Matlock iddia etti: "Amerika'yı Türkler keşfetti"

    Amerikalı tarihçi D. Matlock’un “Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz”deki bilgiler yeniden gündeme geldi. Sosyal medya, “Vikingler Türk’tür” tezinden sonra şimdi de “Amerika’yı Türkler keşfetti” tezi üzerine tartışıyor.

    Hepimiz Türküz

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemi "Vikingler ve Odin Türk'tür" teziydi… İsveç tarihinin kurucusu olan Prof. Sven Lagerbring'in yıllardır tartışma konusu olan bu savunuşu, sosyal medyada derin tartışmalara yol açtı.

    Tartışmaya şimdi de ABD'li tarihçi Gene D. Matlock'un yazdığı "Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz" kitabındaki bilgiler de dahil oldu.

    Matlock'un şu tezleri, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açıyor: "Elimi neye atsam önünde sonunda her şeyin kaynağı olarak karşıma Türkler ve coğrafya olarak da Türkiye ve Orta Asya çıkıyordu.

        Zira dikkatle incelediğimde Eski Ahit ve İncil'de bahsedilenler Türkiye ile bağdaşıyordu. Nuh'un Gemisi efsanesi, Büyük TufanBu da bana şunu gösteriyordu: İnsanlığın başladığı yer Türkiye idi. Biz insanlar tüm uygarlığın atası olarak Sümer, Yunanistan, Mısır ve Çin'i görmeye yanlış bir şekilde şartlanmışız.

        Yeni ilk insanların yaşadığı cennet bahçesi Sibirya bozkırlarıdır. Buradaki ilk insan olan Adem (İngilizcedeki yazılışıyla Adam) Türk dilinde 'insanoğlu' anlamında kullanılır.

        Bugün herkes kendi neslinin izlerini Türkler'e dek sürebilir. Bu tüm dinlerin, dillerin de tek bir kaynaktan çıktığını gösteriyor: Türkler'den! Finlandiya'da Kırkpınar diye bir yer var! Hintliler'in Kutsal Kitabı Mahabharata Türkler'in tarihlerini anlatıyor. Yunanlılar'ın büyük tanrısı Zeus'un ismi de Türkçe. Yakın tarihte İrlandalılar, Galiler ve İskoçyalılar'ın DNA'sı incelendi ve Altay'dan geldikleri kanıtlandı.

            Vikingler, Finikeliler ve İtalya'nın Roma İmparatorluğu'ndan yıllar önce burada yaşayan ve Roma'nın kurucuları sayılan yerli halkı Etrüskler de Türk'tür. Estrüskler'in DNA'larının Türkler'inkiyle yüzde 97 aynı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kızılderililer de Türk'tür, bunu kendileri de söyler. Amerika'yı İspanyollar değil, Türkler keşfetti. Amerika kıtasındaki pek çok yer ismi aslında Türkçe kökenli.

            Meksika'da da Türkçe kökenli birçok kelime kullanılıyor. Örneğin dağ/tepelere Meksika'da tepek deniliyor; Atatepek, Çapultepek isminde şehirler bulunuyor. Sonuçta bunlar gösteriyor ki; bütün uygarlıklar Orta Asya'dan geçmiş ve her yerde ortak olarak karşımıza çıkan din, dil, kültür ve inanışları buradan tüm dünyaya taşımıştır."
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