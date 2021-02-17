Sosyetik iş insanı Erdal Acar'ın genç eşi Kardelen Hanım, önceki gün bir kez daha görgüsüzlüğün kitabını yazdı. Yaz aylarında Çeşme'deki evinde kendisine eşlik eden dokuz yardımcısıyla olay olan İzmirli güzel, geçtiğimiz haftalarda ise bu kez tektaşıyla olay oldu. Kardelen Acar, 200 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 400 bin TL'lik baget kesim pırlantasını Instagram'da paylaştığı selfie'sinde adeta gözlere sokmuştu.