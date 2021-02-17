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    ’ın görgüsüzlük şovu sürüyor: 605 bin TL'lik çantasını paylaştı

    Daha önce 9 yardımcısı ve servetlik tektaşıyla hava atan ’ın görgüsüzlük şovu sürüyor. Acar, önceki gün de 72 bin euro yani 605 bin TL’lik çantasını Instagram’da göstermek için girmedik şekil bırakmadı!

    Görülmemiş manzara

    Sosyetik iş insanı Erdal Acar'ın genç eşi Kardelen Hanım, önceki gün bir kez daha görgüsüzlüğün kitabını yazdı. Yaz aylarında Çeşme'deki evinde kendisine eşlik eden dokuz yardımcısıyla olay olan İzmirli güzel, geçtiğimiz haftalarda ise bu kez tektaşıyla olay oldu. Kardelen Acar, 200 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 400 bin TL'lik baget kesim pırlantasını Instagram'da paylaştığı selfie'sinde adeta gözlere sokmuştu.



    AYLARCA SIRA BEKLEDİ!
    Geçtiğimiz gün de arkadaşlarıyla gittiği Dubai tatilinden fotoğraflarını Instagram'da paylaşan Kardelen Acar'ın bu seferki derdi Hermes marka yeni çantasını göstermekti. Kardelen Hanım, aylarca sıra bekleyerek satın alınabilen 72 bin euro yani yaklaşık 605 bin TL'lik Hermes marka sarı çantasını göstermek için girmedik şekil bırakmadı! Ayaktaki pozunda çantasını önüne alan Kardelen Acar, masadaki paylaşımında da servetlik çantasını büyük bir titizlikle kadraja soktu.

    Sosyetik güzelin bu karesi, "Dubai manzarası bahane, Hermes şov şahane" dedirtti.





    ELDE VAR SERVET
    Daha önce de 1 milyon 400 bin liralık pırlantasını böyle gözlere sokan Kardelen Acar, 'Görgüsüz' tepkilerine kulak tıkamıştı.



    9 YARDIMCIYLA TATİL
    Kardelen Acar, 2020 yazını geçirdiği Çeşme'deki evinde kendisine eşlik eden yardımcı ordusuyla böyle fotoğraf paylaştı. Sosyetik güzelin devasa evi ve üç çocuğuyla bakıcı, öğretmen ve hizmetlilerden oluşan 9 kişilik ekibi ilgilendi.

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    Haberler Saklambaç Kardelen Acar’ın görgüsüzlük şovu sürüyor: 605 bin TL'lik çantasını paylaştı