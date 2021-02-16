Uzmanlara göre, 24 saat boyunca sosyal medya hesaplarınıza bakmadan duramıyorsanız, büyük olasılıkla sosyal medya bağımlısısınız. Her bağımlılıkta olduğu gibi, sosyal medya bağımlılığı da kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Sosyal medya bağımlılığı; aile bağlarının zayıflaması, kişisel diyalogların özensizleşmesi ve narsistik kişilik bozukluğu vakalarındaki artışı da beraberinde getiriyor.
DETOKS KERVANI
Türkiye'de İrem Derici, Gül Gölge, Buray, Eda Taşpınar ve Siren Ertan Kayalar, sosyal medya detoksu yapan ünlüler arasında. Dünyada ise Justin Bieber ve Taylor Swift gibi yıldızlar, belirli aralıklarla sosyal medya detoksu yapıyor.
ALLANEN İTİRAF
Oyuncu Merve Oflaz ile Allan Hakko'nun yalanına, Instaifşa! Oflaz, 2020 Ağustos'ta Vakko'nun varislerinden Hakko ile çıkan aşk iddiaları için "Yıllardır arkadaşım. Benim beş yıldır süren bir ilişkim var" demişti. İkili, aşkı Ekim sonunda itiraf etti. "Gazeteciler yazdığında arkadaştık sonra sevgili olduk" diyen Oflaz'ın yalanını ise Allan Hakko'nun Sevgililer Günü paylaşımı ortaya çıkardı. Hakko, yazın teknede çekilmiş sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşkın Ekim sonu değil gazetecilerin yazdığı gibi yazın başladığını itiraf etmiş oldu.