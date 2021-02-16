VİRÜS DEĞİL ZEHİR!

Demet Akalın gibi Coronavirüs'ü gittiği Uludağ'da kaptığı tahmin edilen Emina Jahovic'ten ders gibi sözler. Oğulları Yaman ve Yavuz'la karantinada olan Emina, şu sözleriyle herkesi uyardı: "Corona'ya virüs diyorlar ama bence bu bir zehir. Ne tat ne de koku alabiliyorum. Her yerim ağrıyor. Şu anda güzel bir çiçeğin ya da kahvenin kokusu duymak ne kadar kıymetliymiş çok iyi anladım."