Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Twitter, , Instagram... Sosyal medya bağımlılığına dikkat

    Uzmanlara göre, 24 saat boyunca sosyal medya hesaplarınıza bakmadan duramıyorsanız, büyük olasılıkla sosyal medya bağımlısısınız. Her bağımlılıkta olduğu gibi, sosyal medya bağımlılığı da kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Sosyal medya bağımlılığı; aile bağlarının zayıflaması, kişisel diyalogların özensizleşmesi ve narsistik kişilik bozukluğu vakalarındaki artışı da beraberinde getiriyor. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 16 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Siz de bağımlı olabilirsiniz

    Uzmanlara göre, 24 saat boyunca sosyal medya hesaplarınıza bakmadan duramıyorsanız, büyük olasılıkla sosyal medya bağımlısısınız. Her bağımlılıkta olduğu gibi, sosyal medya bağımlılığı da kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Sosyal medya bağımlılığı; aile bağlarının zayıflaması, kişisel diyalogların özensizleşmesi ve narsistik kişilik bozukluğu vakalarındaki artışı da beraberinde getiriyor.

    DETOKS KERVANI
    Türkiye'de İrem Derici, Gül Gölge, Buray, Eda Taşpınar ve Siren Ertan Kayalar, sosyal medya detoksu yapan ünlüler arasında. Dünyada ise Justin Bieber ve Taylor Swift gibi yıldızlar, belirli aralıklarla sosyal medya detoksu yapıyor.

    ALLANEN İTİRAF
    Oyuncu Merve Oflaz ile Allan Hakko'nun yalanına, Instaifşa! Oflaz, 2020 Ağustos'ta Vakko'nun varislerinden Hakko ile çıkan aşk iddiaları için "Yıllardır arkadaşım. Benim beş yıldır süren bir ilişkim var" demişti. İkili, aşkı Ekim sonunda itiraf etti. "Gazeteciler yazdığında arkadaştık sonra sevgili olduk" diyen Oflaz'ın yalanını ise Allan Hakko'nun Sevgililer Günü paylaşımı ortaya çıkardı. Hakko, yazın teknede çekilmiş sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşkın Ekim sonu değil gazetecilerin yazdığı gibi yazın başladığını itiraf etmiş oldu.

        MERYEM'İN TATLI AŞKI
        Güzel oyuncu Meryem Uzerli, ikinci çocuğunun babası aşkını sosyal medyaya taşıdı. Uzerli, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ismini halen sır gibi sakladığı Amerikalı aşkından gelen hediyeyi takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun paylaştığı çikolata kutusunun üzerinde sevgilisi ile birlikte eski aşkı Can Ateş'ten olan kızı Lara da var.

        VİRÜS DEĞİL ZEHİR!
        Demet Akalın         gibi Coronavirüs'ü gittiği Uludağ'da kaptığı tahmin edilen Emina Jahovic'ten ders gibi sözler. Oğulları Yaman ve Yavuz'la karantinada olan Emina, şu sözleriyle herkesi uyardı: "Corona'ya virüs diyorlar ama bence bu bir zehir. Ne tat ne de koku alabiliyorum. Her yerim ağrıyor. Şu anda güzel bir çiçeğin ya da kahvenin kokusu duymak ne kadar kıymetliymiş çok iyi anladım."

        HADİSEZEDE!
        Güzel şarkıcı Hadise, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'la Sevgililer Günü için bu pozu paylaştı. İkili, filtre nedeniyle çocuksu bir görünüme kavuştu. Maço halleriyle bilinen Kaan Yıldırım'ın bu eğlenceli pozu, "Aşk nelere kadir" yorumu yaptırdı.

            SÜPER İKİLİ
            Bensu Soral, sevimli köpeği Bruno ile renkli paylaşımlarına devam ediyor. Önceki gün de bu karesini sosyal medyada paylaşan Soral'a "Süper ikili" yorumları yapılırken, takipçileri köpeğiyle bol bol video paylaşmasını istedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Saklambaç Twitter, Facebook, Instagram... Sosyal medya bağımlılığına dikkat