Önce Kylie sonra Danla

Kıyafet ve aksesuarlara servet harcayan Danla Bilic, parasının hakkını veremedi. Sosyal medya fenomeni Bilic, önceki gün dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner'ı taklit ederek sınıfta kaldı. Jenner'ın geçtiğimiz yıl Ağustos ayında giydiği kıyafet ve çantayla objektif karşısına geçen ünlü fenomen, piştisiyle alay konusu oldu. Danla Bilic'e "Çakma fenomen" yorumları yapıldı.

KAYNARCA UĞURLU GELDİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca, reklamlarında oynadığı Kiğılı firmasına uğurlu geldi. Kiğılı, 9. kez 'AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Erkek Giyim Markası' seçildi.