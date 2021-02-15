Önce Kylie sonra Danla

Kıyafet ve aksesuarlara servet harcayan Danla Bilic, parasının hakkını veremedi. Sosyal medya fenomeni Bilic, önceki gün dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner'ı taklit ederek sınıfta kaldı. Jenner'ın geçtiğimiz yıl Ağustos ayında giydiği kıyafet ve çantayla objektif karşısına geçen ünlü fenomen, piştisiyle alay konusu oldu. Danla Bilic'e "Çakma fenomen" yorumları yapıldı.
KAYNARCA UĞURLU GELDİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca, reklamlarında oynadığı Kiğılı firmasına uğurlu geldi. Kiğılı, 9. kez 'AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Erkek Giyim Markası' seçildi.
DEMET'İ ÇILDIRTAN YORUM
Demet Akalın, Koronavirüs'e yakalandığını açıkladıktan sonra sosyal medyada topa tutuldu. Bir kullanıcı Demet Akalın'a şu ağır göndermeyi yaptı. "Demet Akalın Korona olmuş. Korona'ya çok geçmiş olsun. Umarım tez vakitte kurtuluruz bu beladan." Çılgına dönen Akalın ise "Zavallı" cevabı verdi.