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    'daki görkemli ev alıcı buldu: 'un 1938'de yaptığı 'un ikonik evi 95 milyon TL'ye satıldı

    Mimar ’un 1938’de yaptığı ’un ikonik evi, 95 milyon TL’ye satışa çıkmıştı. Evin ilanının internet sitesinden kalkması, ‘Yeni alıcısını buldu’ dedikoduları çıkardı. Bruno Taut, kendisi için yaptığı evde sadece birkaç ay oturabildi.

    Boğazda tarihi satış

    İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçip de bu görkemli evi görmeyen yoktur! Boğaz'ın sembol evlerinden mimar Bruno Taut'un tasarladığı Kuruçeşme'deki 'Taut'un evi' olarak bilinen yapı, 20 yıl sonra satışa çıkmıştı.

    Japon esintili villaya 95 milyon TL değer biçilmişti. "Kuruçeşme'de koru içinde 600 m2, 2 dönüm bahçeli ev" başlığıyla satışa çıkan ünlü eve ait ilanın, şu an sitede yayında olmaması satışın gerçekleştiğine dair dedikodulara neden oldu.

    Bu arada eşsiz Kaptan köşkünü andıran en üst katı çalışma ofisi olarak kullanan evin sahibi, çok yaşlandığı ve evin artık kendisine büyük gelmesinden dolayı satma kararı almıştı.

        Yüksek eğimli bir yamaca yapılmış olan Bruno Taut'un evi Emin Vakfı Korusu içerisinde bulunuyor ve eve füniküler ile ulaşım sağlanıyor.

        Boğaz'a bakan sekizgen planlı konut arkadan toprağa otururken ön kısmı betonarme ayak üzerinde duruyor.

        Toprağa oturan kısım tek kat, öne çıkan kısım oturma mekanlarının yer aldığı iki kattan oluşuyor.

            SADECE BİRKAÇ AY OTURABİLDİ
            Bruno Taut (1880-1938), Alman mimar ve şehir plancısıdır. Almanya'da iktidara gelen Naziler profesörlüğünü elinden alınca 1933'te Japonya'ya gitti.

            Üç yıl kaldığı Japonya'da aradığını bulamayınca 1936'da Türkiye'ye geldi ve Güzel Sanatlar Akademisi'nde dekan oldu.

            1938'de hayatını kaybettiği İstanbul'a gömüldü. Edirnekapı Şehitliği'ne gömülen ilk ve tek Müslüman olmayan kişidir. 1938'de yaptığı ve ancak birkaç ay oturabildiği, Ortaköy'deki ünlü köşkün geçmişteki sakinleri arasında Neslişah Sultan ve Cem Uzan da var.
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            Haberler Saklambaç Boğaz'daki görkemli ev alıcı buldu: Bruno Taut'un 1938'de yaptığı İstanbul'un ikonik evi 95 milyon TL'ye satıldı