1938'de hayatını kaybettiği İstanbul'a gömüldü. Edirnekapı Şehitliği'ne gömülen ilk ve tek Müslüman olmayan kişidir. 1938'de yaptığı ve ancak birkaç ay oturabildiği, Ortaköy'deki ünlü köşkün geçmişteki sakinleri arasında Neslişah Sultan ve Cem Uzan da var.