İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçip de bu görkemli evi görmeyen yoktur! Boğaz'ın sembol evlerinden mimar Bruno Taut'un tasarladığı Kuruçeşme'deki 'Taut'un evi' olarak bilinen yapı, 20 yıl sonra satışa çıkmıştı.
Japon esintili villaya 95 milyon TL değer biçilmişti. "Kuruçeşme'de koru içinde 600 m2, 2 dönüm bahçeli ev" başlığıyla satışa çıkan ünlü eve ait ilanın, şu an sitede yayında olmaması satışın gerçekleştiğine dair dedikodulara neden oldu.
Bu arada eşsiz Kaptan köşkünü andıran en üst katı çalışma ofisi olarak kullanan evin sahibi, çok yaşlandığı ve evin artık kendisine büyük gelmesinden dolayı satma kararı almıştı.