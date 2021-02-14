Tarihteki şanslı köpekler arasına yenisi eklendi! 2020'nin son günlerinde ölen Amerikalı Bill Doris'in, Border Collie cinsi 8 yaşındaki köpeği Lulu'ya 5 milyon dolar miras bıraktığı ortaya çıktı. Doris, mirasının Lulu'nun bakım masrafları için harcanmasını ve köpeğin bakıcısına her ay makul miktar ödeme yapılmasını istedi.

TONLARCA MAMA ALABİLİR

Border Collie ırkının ortalama yaşam süresinin 12 yıl olmasını göz önüne alan ABD'li işadamını, köpeğinin bakması için de 88 yaşındaki arkadaşından ricada bulundu. Lulu'nun önünde ortalama 4 yıl olduğu düşünülürse ise 5 milyon dolar yani 35 milyon TL'lik miras, ona fazlasıyla yetecek! Lulu'nun şu anki parasıyla lüks malikane, onlarca lüks araba, yüzlerce lüks çanta ve elbette en önemlisi tonlarca mama alınabiliyor!..

BU İLK DEĞİL!...

Bu arada daha önce de 1992'de vefat eden Alman Kontes Karlotta Liebenstein, 180 milyon dolarlık tüm servetini köpeği Gunther III'e bırakmıştı. Dünyaca ünlü tasarımcı Karl Lagerfeld'in de yaklaşık 200 milyon dolarlık mirası Choupette adlı ünlü kedisine kaldı.

GÜNDE 25 BİN TL HARCAYABİLİR!

Sekiz yaşındaki sevimli Lulu'yla aynı cinse sahip köpeklerin ortalama yaşam süresi 12 yıl. Buradan yola çıkıldığında önünde 4 yılı olan Lulu, kendisine kalan 5 milyon dolar yani yaklaşık 35 milyon TL parayla yılda 8 milyon 750 bin TL harcayabilir. Ayda yaklaşık 730 bin TL'si olan Lulu'nun günlük harcama limiti de tam 24 bin 300 TL…