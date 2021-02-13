COINSHARES CSO'su Meltem Demirörs, kripto para dünyasında sözü en çok geçen isimlerden… Milyarlarca dolara yön veren Türk genç kadın, zirveye çıkan yolculuğunu şöyle özetledi:
"Hayallerinizin peşinde koşmaktan vazgeçmeyin." İşte başarısıyla gururumuz olan Meltem Demirörs'ün kendi ağzından hikayesi…"Annem ve babam Toros Dağları'nın eteklerinde elektrik ile suyun olmadığı bir köyde doğdu. Annem, yazları buz bulmak için dağa kadar bir eşeğe binerek giderdi."
1987'DE DOĞDU
Ebeveynlerimin ortak bir yanı vardı; hayalperestlik. Daha iyi bir yaşam hayal ettiler ve bunu elde etmek için ciddi riskler aldılar. Babam, zekası ve bir Türk holdinginin cömertliği sayesinde Birleşik Krallık'ta okumaya gitti. Manchester Teknoloji Enstitüsü'nde doktora adayı olan babam; Ege Üniversitesi'nde muhasebe öğrencisi olan annemi evlenip İngiltere'ye taşınmaya ikna etti.