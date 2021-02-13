1987'DE DOĞDU

Ebeveynlerimin ortak bir yanı vardı; hayalperestlik. Daha iyi bir yaşam hayal ettiler ve bunu elde etmek için ciddi riskler aldılar. Babam, zekası ve bir Türk holdinginin cömertliği sayesinde Birleşik Krallık'ta okumaya gitti. Manchester Teknoloji Enstitüsü'nde doktora adayı olan babam; Ege Üniversitesi'nde muhasebe öğrencisi olan annemi evlenip İngiltere'ye taşınmaya ikna etti.