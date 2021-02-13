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    Kripto paranın Türk kraliçesi gençlere ilham veriyor: Hayalinizden vazgeçmeyin

    Anne ve babası ’nın eteklerindeki bir köyden çıkıp önce , ardından ’ye gitti. Onların azmi ve hayalperestliğini örnek alan , şu anda kripto para dünyasının en zirvesindeki isimler arasında.

    Hayalinizden vazgeçmeyin

    COINSHARES CSO'su Meltem Demirörs, kripto para dünyasında sözü en çok geçen isimlerden… Milyarlarca dolara yön veren Türk genç kadın, zirveye çıkan yolculuğunu şöyle özetledi:

    "Hayallerinizin peşinde koşmaktan vazgeçmeyin." İşte başarısıyla gururumuz olan Meltem Demirörs'ün kendi ağzından hikayesi…"Annem ve babam Toros Dağları'nın eteklerinde elektrik ile suyun olmadığı bir köyde doğdu. Annem, yazları buz bulmak için dağa kadar bir eşeğe binerek giderdi."

    1987'DE DOĞDU
    Ebeveynlerimin ortak bir yanı vardı; hayalperestlik. Daha iyi bir yaşam hayal ettiler ve bunu elde etmek için ciddi riskler aldılar. Babam, zekası ve bir Türk holdinginin cömertliği sayesinde Birleşik Krallık'ta okumaya gitti. Manchester Teknoloji Enstitüsü'nde doktora adayı olan babam; Ege Üniversitesi'nde muhasebe öğrencisi olan annemi evlenip İngiltere'ye taşınmaya ikna etti.

        1984'te ağabeyimin doğmasıyla ailem Türkiye'ye dönmemeye karar verdi. Babam, 1985'te Hollanda'daki kimya şirketinde araştırmacı olunca ailem oraya taşındı. 1987'de ben doğdum. Çok zengin olmasak da zengin bir hikayemiz vardı. 1996'da ABD Michigan'a taşındık.

        HARÇLIĞINI ÇIKARDI
        Harçlığımı çıkarmak için komşular için kurabiye pişiriyor, çim biçiyor ve piyano dersleri veriyordum. Teksas'ta küçük bir okul olan Rice Üniversitesi'ne gittim ve 2009'da mezun oldum. Aralarından seçim yapabileceğim birkaç iş teklifi aldığım için şanslıydım.

        Bir şekilde yönetim danışmanlığı işine girdim. 2015'te ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün işletme okuluna kabul edildim. MIT'ten mezun olmak üzereyken dağ gibi bir MBA borcuyla karşılaştım.

            Kendimi zorlamayı ve meydan okumayı bırakmadım. 2014 ile 2015 arasında uzun süre işsiz kaldım; ve 2015 Nisan'da da halen bulunduğum dijital para dünyasına atarak şimdiki kariyerimin startını verdim.

            AİLESİ İLHAM VERDİ
            Meltem Demirörs'ün şu sözleri adeta ders niteliğinde:

            "Anne ve babamın 50 yıl önce Türkiye'de küçük bir köyde elektriksiz ve yoksulluk içindeyken yeni bir hayata başladıklarını düşünmek inanılmaz. Bir nesil sonra ben dünyanın en prestijli MBA programlarından birinden diplomamı aldım. Dünyanın ne kadar hızlı değiştiğini hayal etmek akıl almaz. Değişmeyen tek şey; hepimiz hala hayalperestiz ve rüyalarımız bizimle büyümeye devam ediyor!"
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            Haberler Saklambaç Kripto paranın Türk kraliçesi Meltem Demirörs gençlere ilham veriyor: Hayalinizden vazgeçmeyin