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    ile sarmaş dolaş karesini paylaştı

    2020’nin en çok konuşulan aşıkları ile , geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Ancak çift ayrılığa dayanamadı ve barıştı. Barışmanın ardından aşkını sosyal medyada daha çok gösteren güzel popçu, dün de yakışıklı oyuncuyla sarmaş dolaş bu karesini paylaştı. Aşk pozuna beğeni yağdı. İşte TAKVİM Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 13 Şubat tarihli SAKLAMBAÇ haberleri.

    Hadise ile Kaan Yıldırım,

    2020'nin en çok konuşulan aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Ancak çift ayrılığa dayanamadı ve barıştı. Barışmanın ardından aşkını sosyal medyada daha çok gösteren güzel popçu, dün de yakışıklı oyuncuyla sarmaş dolaş bu karesini paylaştı. Aşk pozuna beğeni yağdı.

    GÖSTERİŞE İHTİYAÇ YOK
    RAP müziğin başarılı ismi Sefo yeni şarkısı 'İhtiyacım Yok'la müzikseverlerle yeniden buluştu. 22 yaşındaki Sefo, şarkının sözlerine de yine kendi imza attı.

    ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU İSTİYOR
    Önceki akşam Etiler'de objektife takılan Bergüzar Korel, üçüncü çocukla ilgili şöyle dedi: "Olursa kabulumuz çok seve seve. Ben her zaman çok çocuklu şen şakrak bir ev hayal etmiştim."

        AFİŞİ ÇOK BEĞENİLDİ
        ATV'nin 20 Şubat'ta ilk bölümüyle ekrana gelecek olan dizisi 'Kardeşlerim'in afişi, görücüye çıktı. Dört kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan dizinin afişi, sosyal medyada çok beğenildi.

        YENİLER KUTLASIN
        Oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, önceki gün Bebek'teydi. 14 Şubat planları sorulan çift, Biz 4 yıldır sevgiliyiz zaten, o günü yeni sevgililer kutlasın" dedi.

        ANNE-KIZ POZ
        Kız bebeğine 18 haftalık hamile olan Cemre Kemer, bu karesiyle ilgi odağı oldu. İncecik fiziğini koruyan Kemer'in hamileliği ise önden değil ancak bu şekilde yandan belli oluyor.

            BESLENME SAATİ
            Pandemi             sürecini ailesiyle Bodrum'da geçiren Ece Vahapoğlu, önceki gün oğluyla at çiftliğine gitti. Bir ata elleriyle havuç yediren minik Efe'nin mutluluğu adeta yüzünden okunuyordu. Sevimli Efe, cesaretiyle de alkış aldı.

            101 GÜLLE YÜZÜ GÜLDÜ
            Ebru Şallı,             Sevgililer Günü'nü erken kutladı. Eski manken, eşi Uğur Akkuş'un hediyesi olan 101 adet kırmızı gülle böyle neşeli poz verdi.
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            Haberler Saklambaç Hadise ile Kaan Yıldırım sarmaş dolaş karesini paylaştı