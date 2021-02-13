2020'nin en çok konuşulan aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Ancak çift ayrılığa dayanamadı ve barıştı. Barışmanın ardından aşkını sosyal medyada daha çok gösteren güzel popçu, dün de yakışıklı oyuncuyla sarmaş dolaş bu karesini paylaştı. Aşk pozuna beğeni yağdı.