2020'nin en çok konuşulan aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Ancak çift ayrılığa dayanamadı ve barıştı. Barışmanın ardından aşkını sosyal medyada daha çok gösteren güzel popçu, dün de yakışıklı oyuncuyla sarmaş dolaş bu karesini paylaştı. Aşk pozuna beğeni yağdı.
GÖSTERİŞE İHTİYAÇ YOK
RAP müziğin başarılı ismi Sefo yeni şarkısı 'İhtiyacım Yok'la müzikseverlerle yeniden buluştu. 22 yaşındaki Sefo, şarkının sözlerine de yine kendi imza attı.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU İSTİYOR
Önceki akşam Etiler'de objektife takılan Bergüzar Korel, üçüncü çocukla ilgili şöyle dedi: "Olursa kabulumuz çok seve seve. Ben her zaman çok çocuklu şen şakrak bir ev hayal etmiştim."