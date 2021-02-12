Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz gün Dubai tatiline gitmeden önce özel bir klinikte Covid testi yaptırdı. Önceki gece aranıp "Testiniz pozifif" denilen Danla, klinik yerine bu kez Şişli'deki özel bir hastaneye gidip yeni bir test yaptırdı. Hastaneden çıkan sonuç ise negatifti ancak değerlerinde Coronavüris şüphesine rastlanıldığı söylendi.
'NASIL GÜVENECEĞİM!'
Ertesi sabah ise klinikten yine aranan Danla Bilic'e bu kez de pozitif çıkan aynı testin şimdi de negatif çıktığı iletildi. "Kime nasıl güveneceğiniz?" diyen Danla, bundan sonra da hastane dışında başka bir yerde test yaptırmayacağını açıkladı. Bu arada sosyal medya kazancıyla sürekli gündem olan fenomen, "Sanıldığı kadar çok para kazansaydım şimdi uçağım olurdu" dedi.
İLGİNÇ SONUÇ
Testi pozitif olduğu için ikinci bir test yaptıran Danla Bilic'in bu testi de negatif çıktı. Bunu paylaşan Bilic, test yaptırdığı özel kliniğe sitem etti.
'NASIL GÜVENECEĞİM!'
Ertesi sabah ise klinikten yine aranan Danla Bilic'e bu kez de pozitif çıkan aynı testin şimdi de negatif çıktığı iletildi. "Kime nasıl güveneceğiniz?" diyen Danla, bundan sonra da hastane dışında başka bir yerde test yaptırmayacağını açıkladı. Bu arada sosyal medya kazancıyla sürekli gündem olan fenomen, "Sanıldığı kadar çok para kazansaydım şimdi uçağım olurdu" dedi.
İLGİNÇ SONUÇ
Testi pozitif olduğu için ikinci bir test yaptıran Danla Bilic'in bu testi de negatif çıktı. Bunu paylaşan Bilic, test yaptırdığı özel kliniğe sitem etti.