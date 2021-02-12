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    Test muamması! 'in koronavirüs testi önce pozitif sonra negatif çıktı

    Özel klinikte yaptırdığı testi önce pozitif sonra negatif çıkan sosyal medya fenomeni , ‘hastane çıkışı’ yaptı. Bilic, "Kime nasıl güveneceğiniz?" dedi.

    Test muamması
    Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz gün Dubai tatiline gitmeden önce özel bir klinikte Covid testi yaptırdı. Önceki gece aranıp "Testiniz pozifif" denilen , klinik yerine bu kez 'deki özel bir hastaneye gidip yeni bir test yaptırdı. Hastaneden çıkan sonuç ise negatifti ancak değerlerinde şüphesine rastlanıldığı söylendi.



    'NASIL GÜVENECEĞİM!'
    Ertesi sabah ise klinikten yine aranan 'e bu kez de pozitif çıkan aynı testin şimdi de negatif çıktığı iletildi. "Kime nasıl güveneceğiniz?" diyen Danla, bundan sonra da hastane dışında başka bir yerde test yaptırmayacağını açıkladı. Bu arada sosyal medya kazancıyla sürekli gündem olan fenomen, "Sanıldığı kadar çok para kazansaydım şimdi uçağım olurdu" dedi.



    İLGİNÇ SONUÇ
    Testi pozitif olduğu için ikinci bir test yaptıran Danla Bilic'in bu testi de negatif çıktı. Bunu paylaşan Bilic, test yaptırdığı özel kliniğe sitem etti.

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