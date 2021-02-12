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    hacker çetesinin kurbanı oldu! 60 bin TL dolandırıldılar...

    'ın kötü adamı, filmlerinde gazozla kızları ağına düşüren , hacker çetesinin kurbanı oldu. Alço ve takipçileri, 60 bin TL dolandırıldı.


    'ın kötü adamı , dolandırıcıların hedefi oldu. Alço'nun sosyal medya hesabını ele geçiren kimliği belirsiz kişiler, ünlü oyuncunun takipçilerine yönelik paylaşım yaparak bahis sitesi adı altında daha fazla para kazanacaklarını söyleyerek dolandırdı.

    KREDİ ÇEKİP YOLLADI
    Usta sanatçının şöyle dedi: "'in sosyal medya hesabından ' sayesinde bugün tekrar 69 bin lira kazandım' şeklinde paylaşım gördüm. Güvenip telefon numarasını aradım ve para yollamaya başladım. Bankadan kredi çekmemi söylediler onu da gönderdim. Beni yaklaşık 60 bin lira dolandıran kişilerden şikayetçiyim."



    HERKESİ UYARDI
    Alço ve Şahin, na suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini belirten Nuri Alço, "Herkes çok dikkatli olsun. Beni tanıyan insanlar sakın böyle bir şeye inanıp ödeme yapmasınlar" çağrısı yaptı.

    TWITTER'DA ESPRİ KONUSU
    Yıllardır tüm filmlerinde kadınları ağına düşüren Alço'nun bu kez kendisinin tuzağa düşmesi, sosyal medyada "Etme bulma dünyası" esprisi yaptırdı.

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