Kuruluş Osman; Tüm Kişiler kategorisinde %12,50 izlenme oranı ve %24,82 izlenme payı elde etti. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı olan dizi, reytinglere ve sosyal medyaya da damga vurmayı başardı.
KADRONUN YENİ YILDIZI
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oldu. Sevilen oyuncu, dizide Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Malhun Hatun, dizinin hayranları tarafından uzun süredir merakla beklenen bir karakterdi.
ERDİL İLK KEZ KONUŞTU
Sitesinde ABD'li karikatürist Dan Piraro'nun çizimini izinsiz yayınladığı için tepki çeken karikatürist Erdil Yaşaroğlu, şu açıklamayı yaptı: "Piraro ile iletişime geçip, durumu anlatıp, özür dilediğimi, hem maddi hem de manevi mağduriyetlerini gidermek için ne gerekiyorsa yapabileceğimi ilettim."
EN TATLI PİŞTİ!
Güzel şarkıcı Bengü, önceki gün kızıyla paylaştığı bu kareyle yüzleri gülümsetti. Zeynep'le bir örnek bere takıp poz veren şarkıcı, "En tatlı pişti" dedirtti.