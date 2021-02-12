



KADRONUN YENİ YILDIZI

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oldu. Sevilen oyuncu, dizide Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Malhun Hatun, dizinin hayranları tarafından uzun süredir merakla beklenen bir karakterdi.







ERDİL İLK KEZ KONUŞTU

Sitesinde ABD'li karikatürist Dan Piraro'nun çizimini izinsiz yayınladığı için tepki çeken karikatürist Erdil Yaşaroğlu, şu açıklamayı yaptı: "Piraro ile iletişime geçip, durumu anlatıp, özür dilediğimi, hem maddi hem de manevi mağduriyetlerini gidermek için ne gerekiyorsa yapabileceğimi ilettim."