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    'nin sevilen dizisi zirvedeki yerini korudu | 12 Şubat Saklambaç haberleri

    ekranlarında yayınlanan, çarşamba akşamlarının sevilen dizisi , zirvedeki yerini korudu. İşte haberin detayları ve 12 Şubat tarihli 'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Zirvenin adı değişmedi...

    Kuruluş Osman; Tüm Kişiler kategorisinde %12,50 izlenme oranı ve %24,82 izlenme payı elde etti. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı olan dizi, reytinglere ve sosyal medyaya da damga vurmayı başardı.



    KADRONUN YENİ YILDIZI
    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oldu. Sevilen oyuncu, dizide Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Malhun Hatun, dizinin hayranları tarafından uzun süredir merakla beklenen bir karakterdi.



    ERDİL İLK KEZ KONUŞTU
    Sitesinde ABD'li karikatürist Dan Piraro'nun çizimini izinsiz yayınladığı için tepki çeken karikatürist Erdil Yaşaroğlu, şu açıklamayı yaptı: "Piraro ile iletişime geçip, durumu anlatıp, özür dilediğimi, hem maddi hem de manevi mağduriyetlerini gidermek için ne gerekiyorsa yapabileceğimi ilettim."



    EN TATLI PİŞTİ!
    Güzel şarkıcı Bengü, önceki gün kızıyla paylaştığı bu kareyle yüzleri gülümsetti. Zeynep'le bir örnek bere takıp poz veren şarkıcı, "En tatlı pişti" dedirtti.



        TARZLARI BİR ÖRNEK
        Popçu Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin'le birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Kısa süreyle geldikleri AVM'de hızlı bir alışveriş yapan çiftin birebir aynı spor ayakkabıları giymesi "Üzüm üzüme baka baka kararır" esprisi yaptırdı.



        ÇAKIL'LA POZ
        Hande Erçel, dün yeğeni Aylin Mavi ile bu karesini paylaştı. "Çakıl uyandı" diyerek bu sevimli kareyi yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımına çok kısa sürede yaklaşık 3 milyon beğeni yağdı.



        İÇİMİZ 'FARAH'LADI
        Zeynep Farah Abdullah, önceki gün paylaştığı bu pozla Instagram'ı renklendirdi. Eline kurumuş bir yaprakla çektirdiği bu karesiyle beğeni toplayan ünlü oyuncuya "Doğal güzellik" yorumları yağdı.



            ÖZGÜVEN BURCU
            Önceki gün Nişantaşı'nda gezen Burcu Esmersoy, "Sevgililer Günü'nde isteyip de olamadığınız biri oldu mu?" sorusuna "Sence öyle bir şey mümkün mü?" diyerek özgüvenini konuşturdu.

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            Haberler Saklambaç Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman zirvedeki yerini korudu | 12 Şubat Saklambaç haberleri