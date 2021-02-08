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    İvana Sert:  kutsal toprak | 8 Şubat magazin haberleri

    İvana Sert, ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları ve 8 Şubat tarihli 'nin saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin haberleri...

    Türkiye kutsal toprak

    Moda tasarımcısı ve model İvana Sert, Ebru Kain ile Kısa Kısa Youtube programına konuk oldu. Sert, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    İkoncan, ülkemize olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Annem Sırbistan, babam Türkiye benim. Türkiye benim için kutsal toprak. Yurtdışına gittiğimde her zaman burayı temsil ediyorum."



    MURAT KILIÇ ÇEKTİ!
    Popçu Murat Dalkılıç, 'Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası'nın elçisi oldu. Çocukken epilepsi hastası olan Murat Dalkılıç, bu hastalığı olanlara iş vermeyenlere "#NeAlakasıVar" diyerek tepki gösterdi. Farkındalık filmini sosyal medyasında paylaşan popçu, kampanyaya verdiği destek ile tam not aldı.



    DOSTLAR İÇİN SEFERBERLİK
    Billur Kalkavan ve şarkıcı Okan Tok, sokak hayvanları için seferber oldu. Beykoz Barınağı'nı ziyaret eden ikili, yanlarında getirdikleri mamalarla sevimli dostları besledi. Hayvansever ikili, herkesi barınaklara destek olmaya çağırdı.



        HEM SERT HEM GÜZEL
        Başarılı sunucu ve model Buse İskenderoğlu, kicks boks yapmaya başladı. Eldivenleriyle poz veren sunucuya, "Hem sert hem güzel" yorumları yapıldı.



        ŞARKILARA TUNUS EZGİSİ
        Yunus Emre Enstitüsü'nün dijital kültür-sanat etkinliklerinde Tunuslu sanatçı Hargouf, Türkçe şarkıları perküsyonu ile yorumladı.



        UYUMLU İKİLİ
        Burcu Esmersoy, önceki gün köpeğiyle gezintiye çıktı. Güzel sunucu, bembeyaz köpeğine aynı renk kıyafetlerle eşlik ederek uyum sağladı.

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        Haberler Saklambaç İvana Sert: Türkiye kutsal toprak | 8 Şubat magazin haberleri