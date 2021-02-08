Moda tasarımcısı ve model İvana Sert, Ebru Kain ile Kısa Kısa Youtube programına konuk oldu. Sert, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



İkoncan, ülkemize olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Annem Sırbistan, babam Türkiye benim. Türkiye benim için kutsal toprak. Yurtdışına gittiğimde her zaman burayı temsil ediyorum."