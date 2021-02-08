Moda tasarımcısı ve model İvana Sert, Ebru Kain ile Kısa Kısa Youtube programına konuk oldu. Sert, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İkoncan, ülkemize olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Annem Sırbistan, babam Türkiye benim. Türkiye benim için kutsal toprak. Yurtdışına gittiğimde her zaman burayı temsil ediyorum."
MURAT KILIÇ ÇEKTİ!
Popçu Murat Dalkılıç, 'Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası'nın elçisi oldu. Çocukken epilepsi hastası olan Murat Dalkılıç, bu hastalığı olanlara iş vermeyenlere "#NeAlakasıVar" diyerek tepki gösterdi. Farkındalık filmini sosyal medyasında paylaşan popçu, kampanyaya verdiği destek ile tam not aldı.
DOSTLAR İÇİN SEFERBERLİK
Billur Kalkavan ve şarkıcı Okan Tok, sokak hayvanları için seferber oldu. Beykoz Barınağı'nı ziyaret eden ikili, yanlarında getirdikleri mamalarla sevimli dostları besledi. Hayvansever ikili, herkesi barınaklara destek olmaya çağırdı.